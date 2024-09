El departament de Turisme presenta projectes per valor de 27,2 milions per a ser finançats per l'Impost de Turisme Sostenible

El departament de Turisme del Consell de Mallorca ha presentat dos projectes per un valor total de 27,2 milions d'euros per a ser finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) davant la Comissió d'Avaluació del Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible.

L'objectiu és «utilitzar aquests fons en projectes pluriennals (2024, 2025, 2026 i 2027) per a intensificar la lluita contra l'oferta il·legal en el sector turístic de l'illa i obrir una nova línia de finançament que permeti al departament aconseguir més recursos».

Així, s'han sol·licitat un total de 4,19 milions per a intensificar la lluita contra l'oferta il·legal, que es reparteixen de la manera següent per a cada exercici: 431.398 euros per a 2024, 1,34 milions per a 2025, 1,36 milions per a 2026 i finalment, 1,05 milions per a 2027.

La resta fins a arribar als 27,2 milions sol·licitats en total, un total de 23 milions d'euros i desglossats també per anys (7 milions en 2025, 8 milions per a 2026 i altres 8 per a 2027), anirien destinats a impulsar actuacions de «conscienciació per a l'impuls d'un turisme responsable (Mallorca Pledge), tal com marquen els eixos de la llei que regula el ITS, que giren entorn del turisme sostenible, la desestacionalització, l'activació de productes turístics per a la temporada baixa i projectes per a millorar la connectivitat de l'illa».

Així ho ha anunciat el conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez Díaz, qui ha especificat que «l'objectiu de Turisme tota la legislatura serà millorar la convivència de l'illa dins d'un marc de desenvolupament sostenible de l'activitat turística», per la qual cosa «protegir i garantir la seguretat jurídica de tota l'oferta legal en el sector turístic, lluitant al mateix temps contra l'oferta il·legal, sigui del tipus que sigui i operi en el sector que operi, és i continuarà sent un eix clau dins de la nostra política turística».

En aquest sentit, Rodríguez posa l'accent en la necessitat d'impulsar un turisme responsable, per al que «la conscienciació en els pròxims anys serà clau».