El president de Plataforma per la Llengua escriu una carta al fundador, Martí Gasull i Roig, 12 anys després de la seva mort

Com cada any, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha escrit una emotiva carta al fundador de l'entitat, Martí Gasull i Roig, qui va morir fa 12 anys. En la missiva, Escuder destaca les fites més importants aconseguides per l'organització al llarg de l'any, així com els reptes que encara queden per aconseguir.

Escuder recorda l'aniversari dels 30 anys de Plataforma per la Llengua, una trajectòria plena d'esforç i treball constant per la defensa del català. També remarca les dificultats que s'han trobat a les Illes Balears, el País Valencià i Aragó, on els governs actuals són hostils amb la llengua catalana, tot i que destaca que els pares de les Balears han reafirmat, amb un 83%, el desig de mantenir el català com a llengua per als seus fills.



A continuació, la carta completa d'Òscar Escuder:

Martí, un any més, 23 de setembre i et torno a escriure. 12 anys sense tu; 12 anys en què han passat moltes coses, moltes, i 12 anys que no han fet que et deixem de recordar.

D'entrada, vull destacar que Plataforma per la Llengua ja ha fet 30 anys! 30 anys plens de feina, que, així i tot, no han estat prou... Per tant, continuarem treballant!

Com et deia l'any passat, al País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó hi havia nous governs clarament hostils amb la llengua. I, com et pots imaginar, van fent de les seves. L'escola és una de les seves fixacions, però no sempre els surt bé: els pares de les Illes van triar, amb una majoria aclaparadora (83%), que el català continués sent la llengua per als seus fills. Continuem amb diversos casos de litigació estratègica. I a Menorca, a més, aquest darrer cap de setmana hem fet la 1a escola de formació Joan Francesc López Casasnovas per anar despertant consciències!

Ara sembla que al País Valencià també volen fer triar als pares. Nosaltres vam començar la campanya «La llengua no es toca», amb un èxit notable, i continuarem informant i donant arguments a les famílies. Ha tingut tant de seguiment, aquesta campanya, que la samarreta verda que hem creat per representar-la ja és a tot arreu! També ens hem oposat al canvi de topònim de Castelló, amb «El nom és Castelló», i hem assolit diversos èxits amb les nostres queixes i denúncies per discriminacions lingüístiques.

A Catalunya vam tenir eleccions anticipades i fa poques setmanes que tenim nou govern, del PSC en solitari. Per primer cop hi ha un Departament de Política Lingüística. Encara és massa d'hora per jutjar-los, però esperem que facin la feina que cal. Crec que també t'agradarà saber que, especialment a Catalunya, tenim creixement de grups de voluntaris i, com a exemple, ja vam fer, per iniciativa seva, la 2a Diada del Còmic en Català a Mataró. I continuarà!

Evidentment, a la Catalunya Nord i a l'Alguer continuem treballant. A l'Alguer amb bones expectatives amb el nou Síndic, en Raimondo Cacciotto. Esperem que la seva bona voluntat doni fruits durant el seu mandat; nosaltres hi col·laborarem!

També cal que sàpigues que aviat presentarem la territorial d'Andorra, però com que ja fa temps que hi treballem, hem fet esmenes a la recentment aprovada Llei de la llengua pròpia i oficial. Algunes d'aquestes esmenes van ser acceptades i van millorar la llei. És una norma que valorem positivament i que pensem que pot ser un bon punt d'inflexió, i juntament amb altres polítiques, pot ajudar a millorar la situació de la llengua al Principat pirinenc.

Hi ha un tema que no avança i que és molt important: l'oficialitat del català a la UE, demanada formalment per primer cop pel govern espanyol fa més d'un any. No han fet els deures, no! Ara que tenim un govern a la Generalitat de Catalunya del mateix color que el de Madrid, veurem si els fan. Plataforma per la Llengua continuarem insistint que els facin, i no només que ho facin veure.

Finalment, et faig esment de 3 grans notícies: en primer lloc, arribem enguany a la 3a edició del SAGA, Saló del Gaming, que farem a la Farga de l'Hospitalet del 29 de novembre a l'1 de desembre. Les altres dues edicions van ser un gran èxit, i segur que aquesta també ho serà. Hem d'ajudar a normalitzar el català en el món del lleure juvenil, en aquest cas de l'àmbit dels videojocs. En aquesta mateixa línia, hem signat un conveni amb la Federació Catalana de Basquetbol i continuem treballant tant com podem en l'àmbit de l'esport.

Sàpigues també que recentment se'ns ha concedit l'estatus d'entitat consultiva del Consell Econòmic i Social de l'ONU, l'ECOSOC. Això ens obre les portes a treballar també des de l'ONU per la llengua, i de ben segur que explorarem totes les possibilitats de fer feina.

I per acabar, la Universitat Catalana d'Estiu d'enguany ens ha concedit el Premi Canigó. Canigó... et diu res respecte a l'origen de l'entitat? És com tancar el cercle, oi, que Plataforma per la Llengua tingui el Premi Canigó?

Ho podria fer molt més llarg, Martí, perquè són moltes les coses que hem fet, molta gent implicada, voluntaris i treballadors... Però segur que tu, d'allà on siguis, ja ens segueixes. T'envio una gran abraçada!