La 'Crida per la Pau' d'aquest 21 de setembre suma un ampli ventall d'adhesions

Més de 160 personalitats de la vida social i cultural de Mallorca s’han adherit a la 'Crida per la Pau', que tendrà lloc aquest dissabte, 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau, per manifestar-se «contra les guerres, el genocidi i per un alto el foc immediat».

La concentració, organitzada per la plataforma ciutadana Mallorca per la Pau, compta amb el suport d'un ampli ventall d'actors, periodistes, juristes, antropòlegs, músics, empresaris, cineastes, polítics, mestres i professors, filòsofs, artesans, catedràtics universitaris, preveres, directius d’associacions, jubilats, sindicalistes, glosadors, activistes, kellys, escriptors, economistes, cooperants i científics, entre d’altres.

158 noms que, sota els lemes «no a la guerra!», «no al genocidi!» i «alto el foc!», conviden la ciutadania de Mallorca a concentrar-se a partir de les 19 hores a la plaça de Santa Eulàlia «per aixecar junts la veu contra l’escalada de la guerra d’Ucraïna, contra el genocidi de Gaza i contra una espiral bèl·lica que amenaça amb una extensió de la guerra de conseqüències catastròfiques».

Els signants demanen que «callin les armes i que parli la diplomàcia», que es faci efectiu un «fre internacional immediat al subministrament d'armaments a Israel, i una política rotunda de sancions a l'estat sionista fins que acabin el genocidi i la política d’ocupació i apartheid que pateix el poble palestí», així com una «política activa de pau» en la resta de guerres en curs.

Entre els noms més coneguts citen el cantant Pau Debon; l’actor Toni Gomila; el músic Miquel Brunet; Sara del Mar García, del col·lectiu de treballadores d’hostaleria de «les Kellys»; històrics de l’ecologisme com Xavier Pastor, Joan Mayol, Joan Buades, Margalida Rosselló, Macià Blàzquez o Miquel Àngel March; Margalida Ramis, del GOB, o Jaume Adrover, pagès i habitual portaveu de Terraferida; l’artista Miquel Àngel Llonovoy; l’empresari Biel Huguet; el prior de Lluc, Marià Gastalver; la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcàzar; noms històrics del feminisme, com Maria Bonnín o Francesca Mas, o del pacifisme, com Tomeu Martí, insubmís al servei militar; la periodista Margalida Solivellas; l’ex-batle de Palma Antoni Noguera; Balti Picornell, treballador autònom, qui fou president del Parlament; i la biòloga Beatriz Morales, premi Ramon Llull aquest 2024.

També destaquen les presidentes d’associacions com la d’Amics del Poble Sahrauí, el Fòrum de la Societat Civil o Palma XXI, o el de l'Associació d'Actors i Actrius Professionals; divulgadors i activistes culturals com Felip Munar o Joan Carles Palos; escriptors com Llorenç Capellà o Josep Manuel Vidal-Illanes, cap del comitè d’escriptors per la Pau del Pen Club; l’activista per la memòria democràtica Maria Antònia Oliver; els secretaris generals de l’STEI-i, CCOO i CGT, o el portaveu de Som Sindicalistes; noms de la música d’arrel com Pep Toni Rubio o Pere Joan Martorell; els glosadors Mateu Xurí i Maribel Servera o el tenor Antoni Lliteras; nombrosos professors i catedràtics universitaris; a més de noms històrics de la política mallorquina, com Nanda Ramon, o actuals diputats, regidors, consellers i càrrecs públics de diversos partits progressistes com MÉS, Podem, Esquerra Unida o Anticapitalistes.