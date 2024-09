Embat, la nova organització política de Manacor, es presenta en societat

El proper dissabte 21 de setembre, a les 11 hores, es presentarà a Manacor la nova organització política Embat. La presentació serà a la plaça de sa Moladora, i allà es desvetllaran les incògnites dels detalls del projecte.

En l’acte s'explicaran la motivació i les bases ideològiques de l'organització, i posteriorment oferiran una roda de premsa i un espai més informal de tertúlia, amenitzat amb una mica de música, picadeta i vermut.

La convocatòria de l’acte diu així:

«Sents que hi ha coses que han de canviar? Sents l'olor que fa la terra abans de ploure, com el silenci abans de la tempesta; com la calma just abans que el vent comenci a bufar amb força? Sents que les persones han d’anar davant? Sents que calen les mateixes oportunitats per a tothom? Sents que les dones no han de parlar pus amb la boca petita? Sents que el paisatge es dilueix enmig d'hotels i doblers? Sents que l’aigua va allà on n’hi ha molta? Sents que cauen cases buides? Sents que només els qui ja en tenen una, alenen tranquils perquè poden viure a ca seva? Sents que hi ha massa gent a qui no la deixen sentir-se d’aquí? Sents la terra que et batega davall els peus? Sents aquesta remor que se sent?

Si la sents, és perquè t’impulsa l’EMBAT, el vent que ho muda tot quan compareix. Vine i parlem-ne dissabte dia 21 de setembre a les 11h, a la plaça de sa Moladora, Manacor. Paraules, vermut i música».