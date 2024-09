El Consell proposa multes per valor d'1,36 milions d'euros en dos edificis de Palma dedicats al lloguer turístic il·legal

El departament de Turisme del Consell de Mallorca ha proposat i notificat 17 sancions per valor de 80.000 euros cadascuna en dos edificis de Palma dedicats al lloguer turístic il·legal. En total, l'import de les sancions proposades ascendeix a 1,36 milions d'euros, en dedicar-se a aquesta activitat sense disposar de cap llicència per a això.

En concret, l'àrea de sancions del departament de Turisme ha iniciat aquests expedients sancionadors per infracció turística a 17 pisos que es comercialitzaven a Palma, en dos edificis diferents. En concret, 10 d'aquestes actuacions es corresponen amb un immoble i la resta, les altres 7, amb l'altre.

El conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrat la seva satisfacció per l'actuació desenvolupada pel servei d'inspecció i de sancions del departament i ha recalcat que «l'oferta il·legal, independentment del sector en el qual actuï, suposa no sols una competència deslleial molt nociva per a tots aquells que fan bé les coses a la nostra illa, que són la immensa majoria, sinó un problema terrible per a la convivència, una cosa contra la qual volem lluitar i erradicar».

En aquest sentit, Rodríguez ha afegit que aquestes sancions són fruit «d'un llarg treball en el si del departament», que ha «complert escrupolosament amb tots els processos administratius», i que ha permès «tal com marquen els terminis legals», actuar d'aquesta manera.

Cal recordar que les sancions que es proposen actualment a qui realitza lloguer turístic il·legal a l'illa són de 80.000 euros per cada immoble detectat. Les multes per aquesta qüestió que marca la llei varien des dels 40.001 euros en la seva franja més baixa, fins als 400.000 euros en la màxima, i fins ara s'estaven imposant per valor de 40.001 euros.

D'aquesta manera, les propostes de sanció que s'imposin a partir d'ara a qui realitzi aquesta activitat de manera il·lícita seran per valor de 80.000 euros per habitatge, amb l'objectiu de «dissuadir a aquestes persones perquè cessin en la seva activitat, i de protegir els residents i garantir la seguretat jurídica de tota l'oferta legal en el sector turístic».