Les Balears són la segona autonomia de l'Estat amb més taxa d'abandonament escolar primerenc, amb un 18%

Les Illes Balears varen ser la segona comunitat autònoma amb la taxa més alta d'abandonament escolar primerenc, amb un 18%, segons l'estudi 'Xifres i dades. Curs 2023-2024, recentment publicat pel Ministeri espanyol d'Educació.

D'aquesta manera, la taxa d'abandonament escolar a l'arxipèlag és 4,3 punts superior a la mitjana estatal -situada al 13,7%- i només és superada per Múrcia amb una taxa del 19,2%. Al costat contrari d'aquest rànquing se situen Navarra amb la taxa d'abandonament escolar primerenc -un 6,5%- i el País Basc amb un 6,7%.

A l'informe també es detallen altres dades com que les Balears és l'autonomia amb més proporció d'alumnat estranger en ensenyaments no universitaris, un 18,3%, seguida de La Rioja -17,1%- i el País Valencià -17 %-.

Pel que fa a la distribució de l'alumnat no universitari segons la titularitat del centre, un 65,2% d'aquests estudiants van a centres públics, el 26,7% a concertats i el 8,1% a centres privats.

El Ministeri també ha informat de la distribució de l'alumnat estranger entre aquests centres: el 68,1% estudia a la pública, 18,4% a la concertada i el 13,5% a la privada.

Quant a la ràtio dalumnes per professor, les Balears se situarien com la setena autonomia amb menys estudiant per docent no universitari.

Així mateix, s'observa que les Balears són la comunitat on menor percentatge de joves d'entre 20 i 24 anys han completat l'ensenyament secundari, amb un 71,1%, lluny del 90,2% de Navarra.