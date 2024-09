Els joves també debaten sobre la implicació dels mitjans de comunicació durant la FirONA

Aquest dissabte se celebra a Es Baluard Museu una nova edició de la FirONA que compta amb debats, música, festa i cinema per celebrar la nova temporada d'Ona Mediterrània.



Avui dematí ha estat el torn del debat i les converses. El dia ha començat amb la taula rodona 'Quins mitjans necessita Mallorca?', que ha comptat amb la participació de membres del GOB, l'Obra Cultural Balear (OCB), la Federació Associacions de Veïns de Palma, la Plataforma Mallorca per la Pau i l'Assemblea sobiranista de Mallorca (ASM).



Tot seguit ha estat el torn de la conversa entre Cristina Ros, directora d'Ara Balears, i Tomeu Martí, director de dBalears; que han parlat sobre els reptes de la premsa en català a Mallorca.



Després ha estat el torn dels joves. Amb el títol, 'Participació juvenil i mitjans de comunicació', Mireia Carbonell, de Joves de Mallorca per la Llengua, Joan Villalonga, d'Aplec Jove, i Jaume Pujol, de Fridays for future-Joventut pel Clima, han debatut sobre les implicacions dels joves en el terreny dels mitjans de comunicació.



En aquest sentit, Carbonell ha fet una crida als mitjans a fer un documental sobre la història de Joves de Mallorca per la Llengua, destacant el Correllengua com a acte més emblemàtic. Així, ha reclamat «més atenció per part dels mitjans», ja que en el darrer Correllengua IB3 no va donar-hi cobertura informativa.



Per part seva, Villalonga i Pujol han incidit de manera ressenyable en el fet que la comunicació és «una part molt important» de cada entitat i que aquesta ha de ser «una comunicació política». Així, han destacat que «el fet de voler enganxar la gent a través de missatges i d'eslògans a les xarxes» no ha d'implicar que el missatge de fons sigui menys contundent, sinó que «s'ha d'apostar per una comunicació amb contingut, polític». En aquest sentit, han ressaltat que de vegades és necessari «apel·lar a les masses» per tal que comprin una entrada a un dels seus actes, perquè al final és com es financen els projectes i no per això «estàs traint els ideals dels projectes que defenses, sinó que és una manera de sobreviure». Els dos també han destacat que «s'hauria de donar visibilitat als joves i tenir en compte les seves opinions».



La FirONA ha continuat aquest dissabte horabaixa amb la part lúdica i festiva gràcies a la Gala dels Mitjans Mallorquins. A banda de les actuacions musicals, s'han atorgat els reconeixements de Ploma i Ona Mediterrània. La part final de la gala l'ocuparà la presentació dels nous espots de la plataforma audiovisual VIDA i l'estrena de la versió definitiva del documental 'Mallorca, un futur en colors'.