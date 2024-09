MÉS per Mallorca reclama el retorn dels Bous de Costitx i la Cimera del Rei Martí espoliats per Madrid

MÉS per Mallorca ha registrat una proposició no de llei (PNL) per a reclamar el retorn dels Bous de Costitx i la Cimera del Rei Martí i demanar al Govern que impulsi una política activa per al retorn d'altres béns patrimonials en mans de l'Estat espanyol o en altres països com la Dama d'Eivissa (Museu d'Arqueologia de Barcelona), el bust de Tiberi (Bibliothèque Nationale de France), el Hipoglifo (Museu dell'Opera del Duomo de Pisa) o l'Atles Català de la família Cresques (Bibliothèque Nationale de France).

«Només els pobles víctimes d'un sistema colonial veuen com el seu patrimoni històric està fora, exhibit per al profit d'altres ciutats, altres països i una altra gent», ha assegurat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS, Lluís Apesteguia.

El líder ecosobiranista ha recordat que ja fa anys que països com Grècia i Egipte batallen perquè allò que els va ser robat torni als seus museus.

MÉS per Mallorca ha recordat que en 2008, el Senat, a instàncies de Pere Sampol, va aprovar el retorn dels Bous de Costitx al Museu de Mallorca, de titularitat estatal i amb gestió transferida en aquell moment al Govern i ara al Conseller de Mallorca. Els ecosobiranistes han lamentat que s'estigui incomplint aquest mandat.

Quant a la Cimera del Rei Martí, les peticions de retorn també han estat constants. La primera vegada va ser en 1933, quan el president del Consell de Ministres de la República Manuel Azaña es va negar davant la petició dels batles Emili Darder i Josep Tomàs i del propi governador civil. L'última va ser a l'abril de 2019 quan el llavors batle de Palma, Antoni Noguera, va enviar una carta a la vicepresidenta del Govern i al president del Consell d'Administració de Patrimoni Nacional reiterant la sol·licitud. Aquesta petició es va veure després reforçada pel suport de 17 entitats civils.