Els bombers de Menorca estaran obligats a residir en l'illa

L'STEI Intersindical ha emès un comunicat lamentant que els sindicats CCOO i UGT han negociat un acord que obligarà els bombers de Menorca a residir a l'illa.

El passat 29 de juliol, CCOO i UGT votaren a favor, presumptament, d’un acord que obligarà el personal especialitzat del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de Menorca a residir obligatòriament a Menorca.

Des de l'STEI consideren que amb aquest acord es vulnera el dret constitucional de triar lliurement la residència i de circular pel territori de l’Estat espanyol. «El Consell Insular de Menorca pretén fer ús, de manera arbitrària, d’una normativa que obliga que tots els treballadors resideixin en el municipi en el qual treballen», han denunciat.

El sindicat ha presentat un recurs en via administrativa contra aquest acord, al·legant que el personal de l’Administració de les Illes Balears no està obligat a residir en la localitat on treballa, llevat dels casos en què, per raó de servei, el deure de residència sigui necessari, un extrem que consideren «no ha estat motivat adequadament pel Consell Insular i que, en tot cas, s’hauria d’aplicar a situacions extraordinàries i provisionals».

Expliquen que hi ha bombers que fa més de sis anys que presten els seus serveis de manera continuada i ininterrompuda als parcs de bombers Ciutadella o Maó, i resideixen a altres illes (Mallorca, Eivissa o Formentera) o, fins i tot, a Catalunya, complint estrictament amb el seu horari de feina establert.

«Establir l'obligació de residència a Menorca a aquest col·lectiu no garanteix en absolut que els bombers siguin a l’illa en el moment de la catàstrofe, ja que poden ser fora per viatges o cites mèdiques, entre d’altres, si no es troben prestant els serveis o en situació de guàrdia», han al·legat des de l'STEI.

«Sembla que l’executiu que governa el Consell de Menorca ha optat pel camí d’atemptar contra els drets dels treballadors i disminuir els drets i els serveis de la ciutadania». Des de l'STEI consideren que aquesta obligatorietat és un «despropòsit» i que l'acord signat per CCOO i UGT «obre la porta a la possibilitat que, en un futur, tots els treballadors del Consell Insular de Menorca es vegin obligats a residir a la localitat on treballen», han conclòs.