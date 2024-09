Més per Mallorca denuncia la gestió del Consell en l'execució dels fons europeus destinats menors

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha censurat avui la gestió del president insular després de saber que la institució manté paralitzats 4 milions d'euros provinents de fons europeus destinats a menors. Segons Alzamora, la informació publicada pels mitjans de comunicació al respecte «ha deixat al descobert que les crítiques del PP formen part d'una estratègia i que les peticions d'ajuda a altres administracions per poder atendre menors migrants només són una excusa». Així, Alzamora, ha reprovat l'actitud de Llorenç Galmés per demanar més doblers tot i deixar fons europeus sense executar.

En aquest sentit, el líder insular de MÉS ha acusat el president del Consell de continuar alimentant discursos d'odi enlloc de resoldre problemes i posar en marxa solucions per poder atendre de manera digna els menors migrants que arriben a Mallorca. «Galmés i el PP s'han convertit en portaveus del racisme i la xenofòbia en compte d'adequar recursos i programes per fer una bona atenció a la infància. És la seva obligació executar els fons que han arribat d'Europa». Així, ha assegurat que bloquejar aquests fons suposa «un xantatge intolerable al govern de l'Estat en benefici partidista i en detriment dels drets dels menors». Segons Alzamora, la gestió de Galmés només s'entén atenent la voluntat del PP de continuar complaent els socis d'extrema dreta.

Mentrestant, ha manifestat, Llorenç Galmés pretén instal·lar tendes de campanya per a poder acollir els migrants arribats a l'illa. Més per Mallorca interpreta que no es tracta d'una alternativa digna i ha reclamat al Consell «tenir altura de mires» i actuar en conseqüència fent ús d'aquests fons. Per això, el portaveu de la formació, Jaume Alzamora, ha instat Llorenç Galmés a abandonar la seva política de confrontació amb el govern central i a actuar amb l'únic objectiu de garantir els drets dels menors. De fet, Alzamora ha recordat que el Consell és el responsable (a través de l'IMAS) de gestionar la competència en matèria de menors i que bona part de les persones que arriben són menors.

Segons Alzamora, «ni Llorenç Galmés ni l'IMAS poden defugir de les seves responsabilitats i han de posar tots els recursos i mecanismes al seu abast per a garantir una acollida i tracte digne als menors que han arribat a Mallorca». En aquest sentit, el portaveu de MÉS ha remarcat que «una tenda de campanya no és cap solució digna».