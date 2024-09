Oberta la inscripció al Certificat Formació Permanent Legislació Lingüística i Drets Lingüístics

Edmundo González Urrutia, candidat de l'oposició a les eleccions presidencials de Veneçuela del passat 28 de juliol, ha arribat aquest diumenge a Espanya, on té intenció d'assolir la condició d'asilat.

L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha qualificat aquest diumenge de «dia trist per a la democràcia a Veneçuela» per la sortida del país de González. «En democràcia, cap líder polític ha de veure's forçat a cercar asil en un altre país», ha dit.