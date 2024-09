MÉS rebutja allotjar els menors migrants en tendes de campanya i reclama al Consell mobilitzar tots els seus recursos per oferir una acollida digna

El grup de consellers de MÉS per Mallorca ha rebutjat aquest divendres la proposta del president insular d'instal·lar tendes de campanya per acollir els migrants arribats a l'illa en les darreres hores. La formació ecosobiranista considera que aquesta no és una alternativa digna i reclama al Consell de Mallorca «tenir alçada de mires» i actuar en conseqüència. En aquest sentit, el portaveu ecosobiranista, Jaume Alzamora, ha instat Llorenç Galmés a abandonar la seva política de confrontació amb el govern estatal i a actuar amb l'únic objectiu de garantir els drets dels menors. Alzamora ha recordat que el Consell és el responsable, a través de l'IMAS, de gestionar les competències en matèria de menors, i que una part important de les persones que arriben són menors.

Segons Alzamora, «ni Llorenç Galmés ni l'IMAS poden defugir les seves responsabilitats i han de posar tots els recursos i mecanismes al seu abast per garantir una acollida i un tracte digne als menors que han arribat a Mallorca». En aquest sentit, el portaveu de MÉS ha remarcat que «una tenda de campanya no és cap solució digna».

Alzamora ha avançat que la formació sempre ha estès la mà al govern insular en aquesta matèria i ha reiterat el seu compromís de col·laboració. «Per part nostra, la col·laboració és màxima, i el govern de Galmés té les mans lliures per activar els mecanismes que siguin necessaris. Serem responsables i avalarem en un plenari l'assumpció de despeses extraordinàries, si és el cas».

En aquest sentit, la consellera Rosa Cursach, representant de MÉS al patronat de l'IMAS, ha assegurat que el Consell disposa d'espais alternatius abans que ubicar els menors en una tenda de campanya, una alternativa que ha descartat completament per ser «indigna i inhumana». Segons Cursach, si el Consell realment no disposa d'espais físics, sí que té recursos econòmics per llogar-los. «En aquest cas, MÉS hi donarà el nostre vot a favor».

Finalment, el portaveu de MÉS ha acusat el president del Consell de continuar alimentant discursos d'odi en lloc de resoldre problemes i posar en marxa solucions per atendre de manera digna els menors migrants que arriben a Mallorca. «Galmés i el PP s'han convertit en portaveus del racisme i la xenofòbia en lloc d'adequar recursos i programes per fer una bona atenció a la infància. És la seva obligació». Alzamora ha conclòs que l'actitud de Galmés «és un xantatge intolerable al govern de l'Estat».