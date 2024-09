Plataforma per la Llengua i la Federació Catalana de Basquetbol s'uneixen per impulsar el català en l'esport

La Plataforma per la Llengua ha llançat una nova campanya en col·laboració amb la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) per impulsar l'ús del català en l'esport. 'La llengua en joc' és la iniciativa que té com a objectiu sensibilitzar jugadors, entrenadors, àrbitres i altres membres dels clubs sobre la importància de parlar en català durant les activitats esportives.

L'acord entre l'ONG del català i la FCBQ es va formalitzar el passat divendres 6 de setembre a la seu de la Federació. A partir d'aquesta col·laboració, es durà a terme un estudi durant la temporada 2024/25 per conèixer l'ús real del català en els clubs de bàsquet, així com diverses accions per fomentar-ne la normalització. El lema de la campanya, 'Cada cop que canvis de llengua per jugar, el català perd la partida. Capgira el resultat!', vol conscienciar sobre la pèrdua d'ús social de la llengua, també visible en l'àmbit esportiu.

La situació actual mostra un retrocés clar en l'ús del català en diversos àmbits socials, incloent-hi l'esport. Els clubs, com a espais de socialització per a joves i adults, tenen un paper fonamental per influir en els hàbits lingüístics, i la Federació Catalana de Basquetbol ha volgut actuar per garantir que el català hi tingui un paper central.

Presència a les finals de la Lliga Catalana

Una de les primeres accions de la campanya serà la participació de Plataforma per la Llengua a les finals de la Lliga Catalana ACB i Femenina, que tindran lloc el 15 i 22 de setembre a Tarragona i Vic, respectivament. L'entitat disposarà d'un estand informatiu en ambdós esdeveniments per donar a conèixer les seves iniciatives i sensibilitzar els assistents sobre la importància de mantenir el català viu en l'esport.

Amb aquesta campanya, es pretén revertir la tendència actual i assegurar que el català es faci servir de manera natural en els entorns esportius, contribuint així a la seva normalització en la vida quotidiana.