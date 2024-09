El Consell de Mallorca vol habilitar tendes de campanya a Son Tous per a acollir-hi menors migrants

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha avançat aquest divendres la intenció de demanar permís al Govern espanyol per a instal·lar tendes de campanya a Son Tous per a acollir-hi menors migrants no acompanyats.

A preguntes dels mitjans, el president insular s'ha pronunciat en la línia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que aquest dijous ja es va referir a la necessitat de recursos i ajuda econòmica perquè Mallorca «està en una situació límit».

«No podem rebre més menors migrants, els nostres recursos s'han acabat», ha puntualitzat el titular de la institució insular.