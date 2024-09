OCB: «El Govern reconeix que, en eliminar el català de la sanitat pública amb el Decret Llei 5/2023, va actuar de forma il·legal»

El Govern blindarà per llei l'exempció del català a la Sanitat. Ho farà a través d'una de les esmenes del PP al decret de simplificació administrativa, que es tramita com a llei per a evitar una possible sentència desfavorable del Tribunal Constitucional. Així ho ha donat a conèixer el diari Última Hora aquest divendres.

Cal recordar que el Govern va eliminar l'exigència de la llengua catalana a la Sanitat mitjançant un decret llei. No obstant això, per a aprovar una norma per la via del decret llei s'ha d'acreditar que hi ha «extraordinària i urgent necessitat». Sobre això, l'Obra Cultural Balear (OCB) va promoure un recurs d'inconstitucionalitat ja que considera que es fa un ús fraudulent de la figura del Decret Llei, ja que «no es tracta d’un cas d’extraordinària i urgent necessitat». «No s’hi conté una definició explícita i raonada de la situació, com exigeix la jurisprudència constitucional, que pugui legitimar l’actuació del Govern; ni es dona tampoc el que el Tribunal Constitucional denomina 'connexió de sentit' entre la situació declarada com a extraordinària i urgent i les mesures concretes que en el Decret Llei s’adopten per considerar-les necessàries per pal·liar-la».

El Tribunal Constitucional espanyol ha resolt admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut per l’OCB i signat per 50 diputats dels grups parlamentaris Socialista i Sumar plurinacional, contra el aquest Decret Llei.

Ara, el PP intenta blindar per llei l'exempció del català a la sanitat a través d'una de les esmenes al decret de simplificació administrativa, que es tramita com a llei per a evitar una possible sentència desfavorable del Tribunal Constitucional.

«El Govern es desqualifica a si mateix i reconeix explícitament que, en eliminar la llengua catalana de la sanitat pública amb el Decret Llei 5/2023, va actuar de forma il·legal en qüestions de forma; confiam poder mostrar que també ho va fer, també va infringir l’ordenament jurídic, en el fons de l’assumpte i que el Tribunal Constitucional ens donarà la raó», ha denunciat aquest dilluns l'Obra Cultural Balear (OCB).

Segons remarca l'entitat, el PP Balears «demostra que no té cap voluntat de rectificar les mesures regressives contra la llengua catalana adoptades en el primer any de legislatura. I tot de la mà d’una extrema dreta antimallorquina, de qui continua vergonyosament presonera».

L'OCB apunta que sense capacitació lingüística dels sanitaris, els ciutadans «no podem exercir el nostre dret estatutari d’opció lingüística i comunicar-nos amb la sanitat pública en la nostra llengua de preferència».

A més, ha assenyalat que tant els col·legis professionals de metges i d’infermers i múltiples veus del món sanitari han negat una i altra vegada que l’exigència de coneixements de català sigui «un problema» per a accedir a la sanitat pública a les Balears. «La consellera de Salut ha reconegut que no té cap dada, cap informe, cap estudi sobre l’eventual incidència del català en la captació o la fidelització de professionals sanitaris», apunten.

Finalment, l'OCB reitera que farà «front a totes les agressions contra la llengua catalana i els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears, venguin d’on venguin. Ni un pas enrere».