Més d'11.000 alumnes de grau comencen el curs a la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) comença les classes dilluns, 9 de setembre, amb 11.000 alumnes de grau matriculats. Les dades són provisionals, ja que la matrícula continua oberta, com també ho està la inscripció i matrícula als màsters universitaris i altres cursos de la UIB, on s’esperen prop de 13.000 alumnes per al curs que comença. El nombre d’alumnes que inicien els estudis enguany és actualment de 3.028 estudiants.

Enguany, l’oferta d’estudis de la UIB s’amplia amb la posada en marxa de dues titulacions de grau noves: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i Farmàcia, que es començaran a impartir a Mallorca, amb 619 i 615 sol·licituds respectivament, en ambdós casos per a una oferta de 35 places. Des de la posada en marxa del grau de Medicina el curs 2017-18, no s'estrenava cap titulació nova de grau. A les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera enguany es consolida el grau d’Enginyeria Informàtica, que es va iniciar el curs passat.

Quant als estudis de màster, enguany comencen dos nous màsters interuniversitaris amb altres universitats espanyoles: el Màster Universitari en Protecció Radiològica Ambiental i el Màster Universitari en Treball Social a l'Àmbit Sanitari, a més del Màster Universitari en Prevenció de Riscs Laborals, que substitueix el Màster Universitari en Salut Laboral, en extinció. De moment, s’han matriculat per iniciar un màster durant el curs 2024-25 un total de 639 alumnes.

Pel que fa als estudis de doctorat, el termini de matrícula és de l’11 al 16 d’octubre per a l’alumnat de nou ingrés i fins al 30 de setembre per al de continuació. En aquest moments, la xifra de matriculats està al voltant de 30, tot i que el nombre final rondarà el miler.