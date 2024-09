Els humans podrien haver arribat a Mallorca més de 1.000 anys abans del que es pensava

Els humans podrien haver arribat a Mallorca fa almenys 5.600 anys, segons un nou estudi que han publicat investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a Communications Earth & Environment (Springer Nature). Aquesta data és almenys 1.000 anys abans del que han suggerit investigacions anteriors, i s'ha estimat calculant quan es podria haver construït un antic pont megalític ara submergit que es troba dins una cova de l'illa.

Mallorca és una de les illes més grans de la mar Mediterrània i es creu que va ser una de les darreres illes colonitzades. Investigacions anteriors suggereixen un període de temps per al primer assentament de l'illa de fa entre 4.600 i 4.200 anys. A part, algunes proves primerenques, avui en dia molt debatudes, havien indicat una presència humana potencial a l'illa des de fa aproximadament 9.000 anys.

El Grup de Ciències de la Terra de la UIB, juntament amb investigadors de les universitats de South Florida, Harvard i New Mexico dels Estats Units i de membres de la Societat Espeleològica Balear, han pogut revisar el període de temps de l’arribada humana calculant el moment en què es podria haver construït un antic pont submergit (passera) a la Cova Genovesa, Manacor.

El pont, descobert anteriorment, consta de grans blocs de roca calcària col·locats uns sobre els altres per connectar dues cambres elevades de la cova. Té una marca de coloració diferent a la secció superior, que els investigadors suggereixen que va ser causada per la formació de calcita al nivell de l'aigua quan el pont encara estava en ús.

Els investigadors varen comparar la cota del pont i l’altura de la marca de coloració amb un model de nivells relatius del mar a la zona per a l'Holocè superior basant-se en diversos tipus d’espeleotemes. Varen descobrir que era poc probable que el pont s'hagués construït fa més de 6.000 anys, perquè l'àrea que abasta no hauria estat sota l'aigua segons aquest model. A més, el pont probablement s'hauria construït, almenys, fa aproximadament 5.600 anys, ja que en aquest moment el nivell del mar ja hauria pujat per sobre de la part superior del pont. La marca de coloració del pont podria haver-se format durant un període de nivell del mar estable que es troba entre aquestes dues dates en el model proposat.

Les troballes suggereixen que els humans podrien haver arribat, aleshores, per primera vegada a Mallorca, fa entre 6.000 i 5.600 anys, més de 1.000 anys abans de la línia temporal del consens anterior.