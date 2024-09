[VÍDEO] Un iot organitza una festa de l'escuma i l'aboca a la mar

El regidor de l'Ajuntament d'Eivissa Rafel Ruiz ha fet circular per xarxes socials un vídeo on es pot veure un iot on s'està celebrant una festa de l'escuma, i l'escuma cau directament a la mar. Aquesta activitat, que pot semblar una excentricitat més dins el model del turisme que impera a Eivissa, infringeix les normes de navegació i seguretat marítima.

Segons la normativa presentada al BOIB Núm. 22 de 14 de febrer de 2015, està estrictament prohibit qualsevol mena d'abocament a la mar, i la vigilància i observació del compliment d'aquestes normes correspon als ajuntaments, que tenen la responsabilitat d'actuar davant d'infraccions com la que es veu en el vídeo.