Els docents podran retirar el telèfon mòbil als alumnes a les Balears

La Conselleria d'Educació i Universitats ha enviat unes directrius que s'han remès a tots els centres educatius de les Illes Balears sobre les pautes a implementar, a partir de l'inici del curs escolar 2024/2025, en els centres quant a la regulació sobre l'ús dels telèfons mòbils i d'altres dispositius electrònics a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

En el cas dels centres públics, el document que s'ha enviat són unes instruccions, i en el cas dels centres concertats, són unes recomanacions. En tot cas, el contingut del text és el mateix i segueixen les mateixes directrius que l'ordre que s'està tramitant actualment.

Cal recordar que un ordre és d'obligat compliment per tots els centres educatius sostinguts amb fons públics. Així, des de la Conselleria d'Educació i Universitats s'ha optat per aquesta fórmula malgrat que la seva tramitació sigui més llarga. D'aquesta manera, una vegada l'ordre de regulació de l'ús de telèfons mòbils als centres escolars sigui aprovat, entrarà en vigor; i mentrestant, els centres disposen d'una sèrie de recomanacions i instruccions idèntiques al que recollirà l'ordre.

Així, en aquest document s'explica que l'alumnat d'educació infantil i primària no podrà fer ús del telèfon mòbil durant la jornada escolar, els esplais i les activitats complementàries.

Pel que fa a l'educació secundària i ensenyaments postobligatoris, l'ús del telèfon mòbil per part de l'alumnat durant la jornada escolar queda limitat a moments puntuals prevists expressament pel projecte educatiu del centre i amb finalitat exclusivament didàctica.

El document també recull excepcionalitats per als alumnes de tots els cicles en casos justificats i acreditats de caràcter mèdic. Així mateix, es recomana al personal docent que restringeixi l'ús del telèfon mòbil durant les sessions lectives amb l'alumnat. S'aconsella als docents que s'abstenguin de fer un ús personal, lúdic o aliè a la finalitat educativa, tret que hi hagi circumstàncies familiars o personals que ho facin necessari.

Pel que fa a mesures correctores, les directrius enviades als centres contemplen la possibilitat de retirar el dispositiu mòbil de l'alumne. Aquesta mesura la podrà aplicar qualsevol docent del centre o un membre de l'equip directiu. Abans de retirar l'aparell, se sol·licitarà a l'alumnat que l'apagui. El telèfon mòbil retirat serà dipositat al despatx d'alguns dels membres de l'equip directiu del centre, on serà custodiat fins que sigui retornat als representants legals de l'alumne afectat en finalitzar la jornada lectiva preferiblement.

A més el document remès per la Conselleria d'Educació i Universitats també indica que les comunicacions entre el professorat i l'alumnat han de tenir lloc en l'àmbit de la funció educativa i no dur-se a terme mitjançant aplicacions de missatgeria instantània. Les famílies no estan obligades a autoritzar el centre a notificar als menors per correu electrònic o mòbil.

Cal recordar que el curs passat la Conselleria d'Educació i Universitats presentà un esborrany quant a l'ús dels mòbils als centres escolars de la comunitat balear a totes les meses pertinents. Així, es varen recollir tota una sèrie de propostes, també d'entitats alienes a les meses educatives. Algunes d'aquestes propostes s'han incorporat a les recomanacions i a les instruccions remeses als centres educatius per a l'inici d'aquest curs escolar 2024/2025, i també estaran incloses en l'ordre.