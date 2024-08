Educació ofereix 299 places en un nou període extraordinari d'escolarització per a infants de 0-3 anys

La Conselleria d'Educació i Universitats ha obert un període extraordinari d'escolarització per a infants de 0-3 anys amb la creació de 299 noves places.

Tal com ha informat el Govern aquest dissabte, a Palma hi ha un total de 186 places vacants repartides entre els centres següents: CC Centro Internacional de Educación CIDE (28 places), CC Nuestra Señora de la Consolación (37), CEI Kaia (55), CEIP Anselm Turmeda (30) i CEIP Son Pisà (36).

També disposen de places vacants el CEIP Joan Veny i Clar de Campos, amb un total de 36 places; el CEIP Nadal Campaner Arrom de Costitx, amb 30 places, i el CEIP Mare de Deu de la Consolació de Santanyí, 10 places. A Formentera, el CC Virgen Milagrosa té 37 places disponibles.

Aquest dissabte el BOIB ha publicat aquesta Resolució. En aquest nou procés d'escolarització extraordinari poden participar-hi tots els alumnes, tant els que no es varen presentar o no obtingueren plaça al procés anterior (realitzat entre el 22 d'abril i el 3 de maig) com aquells que, tot i tenir una plaça, vulguin sol·licitar-ne una de nova per canviar de centre. Els alumnes que obtenguin plaça en aquest procés d'escolarització extraordinari s'incorporaran a les aules el dilluns 4 de novembre.