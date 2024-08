S'aixeca la veda per a pescar raors, un dels peixos més desitjats pels amants de la pesca a les Balears

La veda per a la pesca del raor s'aixeca aquest diumenge, dia 1 de setembre, i s'allargarà fins al 31 de març. Cal recordar que la pesca d'aquesta espècie tan apreciada a les Illes Balears està totalment prohibida des del primer d'abril fins al 31 d'agost, amb la finalitat de protegir-la i assegurar una pesca sostenible.

En aquest sentit, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha explicat aquest dissabte que la quantitat de pesca permesa per llicència i dia és de 50 unitats, sempre respectant els 5 kg/persona, amb un màxim de 300 unitats per embarcació. «La pesca del raor és, principalment, de caràcter recreatiu. A les Illes Balears hi ha més de 12.000 llicències d'embarcacions recreatives. Les persones que s'hi dediquen de manera professional són poques. A més, ho fan de manera ocasional», ha recalcat Grau.

La declaració de les captures és obligatòria per a les embarcacions recreatives a totes les reserves marines de les Illes Balears i es pot fer a través de l'aplicació telemàtica o en paper. Segons el Govern, totes les embarcacions que pesquin a les reserves marines de l'arxipèlag hauran de tramitar l'autorització per pescar dins aquestes zones protegides. La tramitació és gratuïta i es pot fer a través de la web de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.

El director general de Pesca també ha apuntat que a partir de les dades recollides amb aquestes declaracions (4.221 entre 2019 i 2023) la pesca del raor «suposa el 12% de l'esforç i el 15% de la captura (kg) anual de la pesca recreativa d'embarcació a les Illes Balears, la qual cosa equival a 86,7 tones anuals». A més, Grau ha assenyalat que el raor és l'espècie més cercada en la pesca recreativa d'embarcació. Així, és la primera espècie capturada en nombre d'individus i la segona en pes (després del calamar).

La veda del raor es va establir per primera vegada l'any 2000, i arribava fins al 31 de juliol; des de llavors, d'acord amb criteris biològics, s'ha anat ampliant i complementant amb altres mesures. Per exemple, a totes les reserves marines de les Illes Balears s'ha establert un ham mínim de 5,7 mm per a la seva captura. Com a resultat de totes aquestes mesures i de l'elevat grau de compliment de la veda, la presència de l'espècie i les captures s'han mantingut en totes les zones de pesca, amb un increment mitjà del 20% en la talla dels peixos i un 100% en el pes.