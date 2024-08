Tot preparat per a l’Aplec Jove 2024: Formació, debat, reivindicació i esperança

L’Aplec Jove és la cita que tanca l’estiu –o obre el curs– pel jovent organitzat mallorquí. Sota el seu paraigua s’han fet ponències sobre extrema dreta, feminismes, llengua, alliberament nacional, ecologisme, cultura… Aquest dissabte, 31 d’agost, torna amb una nova edició. Enguany serà a Pollença i es titularà «Rumb al col·lapse, el turisme a debat».

L’Aplec va néixer el 2020 amb la intenció de ser un punt de trobada pel jovent organitzat mallorquí al mateix temps que un espai de formació, un lloc on els assistents provinents d’àmbits molt diversos posassin a punt tota la seva intel·ligència, com diria Gramsci. D’aquesta manera, l’Aplec també ha servit per posar al centre del debat temes claus pels moviments socials del país.

Les xerrades d’enguany tenen per objectiu «analitzar el fenomen del turisme de masses a Mallorca» a tots els nivells, però també, amb la darrera ponència en forma de taula redona, plantejar una alternativa al model turístic actual.