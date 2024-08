Els alumnes del pla de segregació lingüística hauran de fer proves d'avaluació a principi i a final de curs

Segons ha explicat el Govern, els onze centres educatius de les Balears que varen demanar la seva inclusió al pla de segregació lingüística han complit els requisits establerts a la Resolució de la Conselleria d’Educació, per tant, podran formar part d’aquest pla.

Cal recordar que cap centre públic de les Illes Balears ha volgut participar-hi. Pel que fa als privats i concertats, aquests no superen els 11. Així, del total de 339 centres de primària de les Illes Balears (117 privats i concertats i 222 públics), només un 3,24% s'hi ha adherit.

En aquests centres de primària es començarà a aplicar la segregació lingüística durant el curs escolar que comença l’11 de setembre d'enguany.

Tal com està establert, els alumnes hauran de passar unes proves d'avaluació a principi de curs i unes altres quan el curs acabi. Les primeres proves es faran durant el mes d’octubre. L’Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) serà l’encarregat de realitzar aquestes proves de diagnòstic.

El pla s’implementarà durant tres cursos escolars i una vegada finalitzada aquesta prova pilot, la Conselleria d’Educació i Universitats n’avaluarà els resultats.

Aquest primer any, la Conselleria assignarà als centres una dotació addicional de sis hores per a cada grup d’alumnes on s’implementa el pla, amb un cost aproximat d’1.038.000 €.