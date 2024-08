Detenen dos empresaris agrícoles de Mallorca per explotar i regularitzar temporers que portaven del Marroc

La Policia espanyola ha arrestat a Mallorca dos empresaris del sector agrícola que, suposadament, cobraven doblers a temporers marroquins per contractar-los i regularitzar-los a l'Estat espanyol, per la qual cosa eren explotats laboralment.

A l'exhaustiva investigació, que ha durat més de tres mesos, els agents han demostrat l'aprofitament de l'entramat d'aquesta empresa i el repartiment dels doblers cobrats entre els dos empresaris i un altre individu encarregat de reclutar els treballadors al lloc d'origen, segons ha informat la Policia en un comunicat.

En primera instància, els empresaris demanaven als treballadors entre 15.000 i 22.000 euros per un contracte de treball que els permetés venir a Mallorca.

Tot i això, aquesta no era l'única forma mitjançant la qual els tres implicats aconseguien amplis beneficis, ja que també cobraven entre 6.000 i 8.000 euros per contractes laborals que servien als ciutadans estrangers per a regularitzar la seva situació a l'Estat. El total de persones que haurien regularitzat la seva situació mitjançant aquesta empresa serien un total de 26 persones.

Alhora, a causa del deute contret i la necessitat de mantenir el seu contracte per no perdre la seva situació legal i condicions de residència regular a l'Estat, els estrangers es veien obligats a acceptar condicions laborals abusives i contràries als convenis laborals.

Un cop conclosa la investigació, els agents varen procedir a la detenció de dos empresaris com a presumptes autors dels delictes de tracta d'éssers humans amb fins d'explotació laboral, afavoriment de la immigració irregular i pertinença a organització criminal.