Els estudiants de la UIB tenen fins al 20 de setembre per a sol·licitar la gratuïtat de la matrícula

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) disposen fins al 20 de setembre, inclòs, per sol·licitar l'exempció o bonificació en el preu de la primera matrícula en el cas d'acreditar rendes baixes o notes excel·lents i presentar-ne la documentació acreditativa. En el cas d'estudiants d'Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes Balears, el termini finalitza el 27 de setembre de 2024.

Aquestes exempcions s'atorguen en base a criteris acadèmics o socioeconòmics. L'objectiu de la Conselleria d'Educació i Universitats és premiar l'esforç dels estudiants i evitar que qualsevol alumne hagi d'abandonar els seus estudis per raons econòmiques. Els ajuts seran per abonar la matrícula dels ensenyaments oficials de grau i els màsters universitaris. En aquestes exempcions també s'inclouen les matrícules als Ensenyaments Artístics Superiors.

Els requisits per poder sol·licitar les esmentades exempcions són, a més de satisfer les condicions socioeconòmiques, tenir nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea, estar matriculat en algun estudi dels Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes Balears, a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster durant l'any acadèmic 2024-25, no ser beneficiari de les beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris per al curs acadèmic 2024-25 del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i no haver obtingut cap altre títol oficial de nivell igual o superior al dels estudis per als quals demana l'ajut.

Aquesta mesura ja s'està aplicant. En el moment de fer la matrícula, els alumnes poden emplenar la corresponent documentació, indicant que es volen adherir a aquestes exempcions. Una vegada es revisi la documentació acreditativa i, si escau, es validi la sol·licitud, els sol·licitants sabran si gaudeixen de la gratuïtat en la matrícula. Mentre la sol·licitud segueix el seu tràmit, els alumnes no han d'avançar els diners de la matrícula.