Sus a la temporada de la pesca de la llampuga

La veda per a la pesca de la llampuga s'aixecarà aquest diumenge, 25 d'agost, i la campanya s'estendrà fins al 31 de desembre. Segons ha informat el Govern aquest dissabte, cal recordar, però, que, com els caps de setmana està prohibit pescar per als professionals, el primer dia en el qual les barques podran sortir a la mar a pescar serà aquest dilluns, 26 d'agost. Comença així una de les campanyes més esperades pel sector -i pels consumidors-, a causa dels bons resultats comercials que dona als pescadors artesanals de les Illes Balears.

Són fins a 35 les barques que es dediquen a la pesca de la llampuga -sent el port de Cala Rajada el més important, amb set barques-. L'any passat es van capturar un total de 99.486 quilos, que van reportar uns ingressos de 592.376 euros en total al sector. Les captures solen oscil·lar entre les 80 i les 120 tones en el total de la campanya, i per aquest 2024 es preveu una similar a la de l'any passat quant a captures i ingressos.

En aquest sentit, cal recordar que enguany ha entrat en vigor el Reglament (UE) 2024/259, pel qual es fixen, per a 2024, les possibilitats de pesca aplicables a determinades poblacions i grups poblacionals de peixos a la mar Mediterrània i al mar Negre, i que fixa un esforç màxim de 45 vaixells per a Espanya, i uns totals de captures admissibles (TAC) de 127 tones. «És la primera vegada que hi ha un TAC, però hem de dir que estam d'acord amb la mesura. A més, hem participat en l'elaboració del document definitiu mitjançant la Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM). Aquest comitè va dictaminar que la població de la llampuga a la Mediterrània es troba en un bon estat de conservació i que la seva pesca és sostenible», ha explicat el director general de Pesca, Antoni M. Grau. El Reglament (UE) 2024/259 també afecta la pesca recreativa, fixant una quota màxima de 10 quilos o cinc peixos de qualsevol mida per persona i dia, i al període comprès entre el 15 d'agost i el 31 de desembre.

Aquest tipus de pesca, amb l'art de la llampuguera, és una activitat tradicional de l'illa de Mallorca, sent les confraries de Cala Rajada i Alcúdia les més rellevants quant a captures. L'Organització de Productors OPMallorcaMar, per la seva banda, és la que regula les captures dels seus socis, establint una captura màxima diària de 150 quilos de llampuga per barca.

Segons ha recalcat el Govern, la pesca de la llampuga amb llampuguera és exclusiva dels pescadors professionals d'arts menors, per la qual cosa la normativa preveu sancions econòmiques importants per a les embarcacions professionals d'altres modalitats o per a les embarcacions recreatives que pesquin a menys de 250 metres de distància dels capcers que concentren els peixos.