Denuncien el Mallorca Live Festival per no deixar entrar menjar i per quedar-se els doblers sobrants de les polseres 'cashless'

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant el Govern l'empresa Mallorca Music Brand SL, promotora del Mallorca Live Festival celebrat entre els dies 13 i 15 de juny a per haver limitat l'accés amb menjar i beguda de l'exterior, per i per no acceptar pagaments en efectiu i per quedar-se amb part dels doblers sobrants de les polseres 'cashless'.

L'organització ha advertit en un comunicat que l'activitat principal de la promotora no és l'hostaleria sinó un esdeveniment musical, per la qual cosa la limitació d'accedir amb menjars i begudes constitueix una clàusula abusiva segons es recull en l'article 82 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

«Es consideraran clàusules abusives totes aquelles estipulacions no negociades individualment i totes aquelles pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es derivin del contracte», explica aquest article.

A més, FACUA ha recordat que l'organització està «obligada» a acceptar el pagament en efectiu i que aquesta restricció pot vulnerar altres lleis.

Precisament, l'entitat assenyala que en l'apartat de 'Preguntes freqüents' de la pàgina web del festival queda recollit que només es permet l'entrada amb botelles d'aigua sense tap de fins a 50 centilitres i menjar per a intoleràncies alimentàries.

Així mateix, la promotora va imposar com a únic mètode de pagament vàlid durant el festival l'ús de polseres 'cashless', la qual cosa es tradueix en una «imposició» al consumidor, explica FACUA, i que a més estableix un import mínim d'un euro per a recuperar els doblers sobrants. És més, en realitzar l'operació es cobrava a l'usuari 0,50 euros en concepte de «despeses de gestió»,i només es podia sol·licitar aquest reemborsament entre el 18 de juny i l'1 de juliol de 2024.

Les clàusules del Mallorca Live Festival denunciades per FACUA serien «abusives» al seu parer, ja que suposen un «perjudici per al consumidor».

Per tot això, l'associació ha demanat al Servei d'Activitats del Govern que obri un expedient sancionador contra la mercantil Mallorca Music Brand SL per vulnerar la normativa vigent en matèria de defensa de drets dels consumidors i usuaris.