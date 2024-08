L’Ajuntament de Felanitx rebrà 49.999,98€ per a la conservació i restauració de la Naveta II dels Closos de Can Gaià

El Consell de Govern ha aprovat atorgar una subvenció directa per un import cert de 49.999,98€ a favor de l’Ajuntament de Felanitx per dur a terme el projecte de conservació i restauració de la Naveta II dels Closos de Can Gaià.

El jaciment arqueològic dels Closos de Can Gaià és un jaciment de l’edat del bronze (1700-850 aC) format per un poblat d’un mínim de nou navetes de la cultura navetiforme, típiques de l’època a les Illes Balears, que es troba situat als afores de Portocolom, en el terme municipal de Felanitx. Es tracta d’un dels jaciments de navetes de l’edat del bronze més ben conservats de l’illa de Mallorca.

El projecte de restauració, presentat per l’Ajuntament de Felanitx a la Direcció General de Cultura del Govern, té com a objectiu principal desenvolupar una sèrie d’actuacions que permetin millorar i assegurar la conservació de la Naveta II, alhora que s’avança en l’augment del gaudi i comprensió de l’estructura per part del públic visitant.

La subvenció directa atorgada cobrirà les despeses de coordinació del projecte, direcció i assessoria tècnica, de redacció del projecte, d’informes i memòries, per a treballs de manteniment, neteja, consolidació i conservació, treballs de laboratori, d’arqueologia i de pedra en sec.