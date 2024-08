Mobilització a Cala Rajada: «SOS, Salvem Sa Pedruscada!»

Desenes de persones s'han concentrat aquest divendres en Sa Pedruscada, a Capdepera, per a exigir la revisió del projecte de construcció de 60 habitatges a la zona.

Arran de la convocatòria de la plataforma ciutadana 'SOS Salvem Sa Pedruscada', desenes de persones s'han manifestat aquest divendres a les 12.00 hores davant del terreny que es preveu urbanitzar en aquesta zona de Cala Rajada.

Des de la plataforma consideren que si es construeix aquesta urbanització Sa Pedruscada i Cala Rajada «ja no tornaran a ser les mateixes». «Deim basta a la destrucció contínua del nostre territori», subratllen els veïns.

Així mateix, assenyalen que el projecte és «un atemptat ecològic» i insisteixen que els recursos naturals s'estan esgotant. Així, asseguren que estan «alarmats» per l'especulació urbanística que, segons remarquen, suposa el projecte.

En concret, expliquen que es tracta de la construcció de 18 blocs aïllats amb 60 habitatges, 18 piscines, així com garatges i trasters. Segons 'SOS Salvem Sa Pedruscada', la parcel·la, de 22.000 metres quadrats, tendrà una intensitat d'ús del sòl radicalment diferent de la de totes les parcel·les que l'envolten.

Segons expliquen, la plataforma va iniciar l'any passat una recollida de signatures per a aconseguir la revisió del projecte i una recollida d'aportacions econòmiques «en temps rècord». «La constructora ha modificat el projecte perquè la moratòria no els afecti i es construeixin edificis de dues altures i no de quatre. De manera que podrien començar de manera imminent», asseguren.

A més, indiquen que la urbanització tendrà conseqüències, tenint en compte el context de canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems que afecten les Balears i, en concret, a la zona nord-est de Mallorca.

Precisament, apunten que l'eliminació de la vegetació autòctona que cobreix aquesta parcel·la i la seva substitució per cases suposa «anar en contra de totes les indicacions que els experts recomanen per a lluitar contra el canvi climàtic». Així, afegeixen que l'asfalt no absorbeix ni reté l'aigua de les pluges intenses.

D'altra banda, lamenten que la zona, fins ara tranquil·la, es veurà afectada pel trànsit i renou dels cotxes, i que el patrimoni ambiental i paisatgístic de la cala de Sa Pedruscada «està en risc de desaparèixer per sempre».

Amb tot, exigeixen que el projecte d'urbanització s'executi amb idèntics nivells d'edificabilitat i intensitat d'ús que la resta de parcel·les de la zona. «Desenvolupament sí, però així no!», insisteixen.

La plataforma ha fet públic a les xarxes un agraïment a tota la gent que ha participat de la mobilització: «Gràcies de tot cor a tots els que avui heu estat amb nosaltres per protegir Sa Pedruscada. Junts, podem aturar la massificació descontrolada d’aquest indret tan màgic. Zones com aquesta, en queden molt poques. No tot s’hi val. Un paradís explotat deixa de ser un paradís. Exigim que es construeixi amb seny, respectant la densitat d’edificació que s’aplica a la resta de la zona i preservant l’estil mallorquí de les cases, per mantenir l’autenticitat de Sa Pedruscada. No deixarem de lluitar pel que estimam».