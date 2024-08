Palma tendrà una ruta aèria regular durant tot l'any amb l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell

A partir del setembre i fins al 2026 es podrà volar de forma regular durant tot l'any entre l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell i el de Palma. El concurs internacional ha estat adjudicat a la companyia aèria Air Nostrum (Iberia Regional). L'horari del vol i els dies variaran en funció de la temporada: divendres i diumenge durant l'hivern (novembre-març) i dissabte i dimarts durant l'estiu (setembre-octubre).

Ibèria ja ha comunicat que el preu del bitllet costarà a partir de 56 euros per vol, i tendrà descompte del 75% per als residents que viuen a les Illes Balears. Els avions que cobriran la ruta seran de 72 places.

Així, l'aeroport d'Andorra consolida els dos vols regulars que ha tengut enguany, el de Madrid i el de Palma. Aquest darrer es manté «després de l'èxit assolit durant la prova pilot de connexió amb Son Santjoan que s'ha impulsat durant la temporada d'hivern d'enguany», explica David Forné, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del govern andorrà.

Per al que queda d'any el govern del Coprincipat preveu una aportació màxima de 220.000 euros a la línia regular Andorra-Palma, que és exactament la partida que no es va haver d'invertir durant la prova pilot, i que a més es podrà reduir en funció de l'ocupació dels vols. Pel 2025 i 2026 l'executiu andorrà subvencionarà 660.000 euros a Ibèria, que també es podran reduir per objectius.