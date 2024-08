El Govern demana la col·laboració de la població per a evitar l'expansió de la vespa asiàtica a les Balears

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Servei de Protecció d'Espècies, ha llançat un missatge per a recordar la importància de la col·laboració ciutadana per a evitar l'expansió de la vespa asiàtica a les Illes Balears i ajudar en la seva ràpida detecció. Per això, el passat mes de juny el Govern ja va elaborar una infografia amb l'objectiu d'ajudar la població a diferenciar aquesta espècie invasora d'altres vespes autòctones. Enguany s'han trobat un total de 10 nius de vespa asiàtica a Mallorca, en concret, als municipis de Palma, Calvià, Mancor de la Vall i Sóller.

En aquest sentit, el conseller Joan Simonet ha manifestat que la col·laboració de tota la població «és fonamental per poder detectar com més aviat millor la presència d'aquesta espècie invasora». Simonet ha assenyalat que es tracta d'un insecte amb una capacitat reproductora molt elevada i exponencial. «Per això, si es localitza s'ha de comunicar immediatament al Servei de Protecció d'Espècies. L'objectiu és eliminar la seva presència a Mallorca i també evitar que es pugui expandir cap a la resta de l'arxipèlag».

Amb tot, Medi Natural recalca que quan es detecta un niu es posa en marxa el protocol establert per a aquests casos. Així, es retira el niu i posteriorment es congela per fer-ne l'estudi genètic amb la finalitat d'establir-ne l'origen. Cal recordar que la vespa asiàtica, catalogada com a espècie exòtica invasora en el Catàleg espanyol, va arribar per primera vegada a les Illes Balears l'any 2015 (es va trobar al municipi de Sóller).

El programa de seguiment i vigilància de l'espècie és possible gràcies a la implicació i el compromís de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través del Servei de Protecció d'Espècies i del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB). A més, es compta amb tot moment amb l'assessorament tècnic i la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Els avisos de l'espècie es poden comunicar a través dels canals següents: WhatsApp (606875244), adreça electrònica (especies@dgmedinatural.caib.es) i a través de Línia Verda COFIB - Espècies Invasores (www.lineaverdecofib.es) i Vespapp (vespapp.uib.es).