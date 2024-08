El GOB denuncia pintades vandàliques a les roques de la costa de Mallorca

😡 Nou capítol d'incivisme: Denunciam aquestes pintades de grafits al nostre litoral, que no és cap llenç per obres ni firmes! Els actes vandàlics a les roques no només danyen la bellesa natural, sinó que també deterioren el patrimoni que tots hem de protegir. Cuidem ca nostra! pic.twitter.com/9vWISsYM5q