Un informe analitza l'actitud dels consumidors de Mallorca en relació amb els aliments tradicionals

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha analitzat, a través d'un informe, l'actitud dels consumidors de Mallorca en relació amb els aliments tradicionals de les Illes Balears, i l'evolució del grau i la freqüència de consum dels mateixos des de l'any 2016 fins al 2023, quan va concloure l'estudi.

Aquestes dades són el resultat de l’enquesta feta l’any 2023 a un total de 1.019 persones que compraven aliments, la qual cosa ha permès obtenir uns resultats amb un error màxim del ± 3%, i amb un nivell de confiança del 95%. Pel que fa als compradors, es va considerar el sexe, l’edat, el lloc de naixement, la població de residència i el lloc de la compra dels aliments.

L'informe divideix els aliments tradicionals de les Illes Balears en tres categories: productes de forn i pastisseria tradicional -amb el pa pagès, galletes d'oli, panades, robiols, llonguet i gató d'ametlla-; aliments vegetals -meló eriçó, tomàtiga de ramellet, taronges de Sóller i patates de sa Pobla-; i productes carnis -sobrassada, porcella, botifarró i camaiot-.

Així, l'informe indica que, quant al grau de consum i evolució dels productes de forn i pastisseria tradicionals de les Illes Balears, els consumidors manifesten que un 91,3% compren, com a mínim, anualment, pa pagès, seguit de les panades (84,8%), les galletes d’oli (84,5%) i els robiols (72,1%). A més, el 45% de les persones enquestades manifesten que compren llonguets i gató d'ametlla. No obstant això, s'ha detectat una davallada general de la compra de productes de forn i pastisseria tradicionals respecte a l'any 2018.

Respecte als productes vegetals, s'ha observat un augment en la compra de taronges de Sóller respecte a l'any 2018 (del 53% al 62,6%). Amb tot, la tomàtiga de ramellet és la més comprada amb un 93,8%, seguida del meló eriçó (65,8%), les taronges (62,6%) i les patates de sa Pobla (59%). Cal assenyalar que la majoria de les persones que consumeixen aquests productes fa la compra de manera habitual al mercat.

Quant al grau de consum i evolució dels productes carnis tradicionals de les Illes Balears, un 85,6% dels consumidors diuen que compren sobrassada, mentre que un 73,5% compren porcella. La compra de botifarró representa un 69,4% de consumidors, i la de camaiot, un 53,9%. L'informe també posa de manifest que les persones nascudes a les Balears compren més porcella, botifarró i camaiot i solen viure a domicilis amb més de tres persones.

En aquest sentit, el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha assenyalat que «aquest estudi demostra que el consumidor té un interès per comprar els nostres aliments tradicionals. Ara el que es tracta és, per una part, que la indústria agroalimentària utilitzi matèries primeres de les Illes Balears, atès que l'elevada reputació d'aquests aliments està molt vinculada amb els ingredients que tradicionalment s'han utilitzat i, per una altra part, que el sector minorista i la restauració identifiquin correctament l'origen d'aquests aliments».