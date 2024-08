Aquests seran els ponents de l’edició d’enguany de l’Aplec Jove

L’Aplec Jove celebrarà enguany la seva quarta edició sota el títol ‘Rumb al col·lapse, el turisme a debat’. Tendrà per objectiu analitzar el model turístic actual i pensar en un futur més enllà. Serà a Pollença dia 31 d'agost i les entrades ja estan a la venda. Amb un públic de cada vegada major i més rellevància política i social, en quatre anys ha aconseguit consolidar-se com una cita assenyalada per la societat civil organitzada.

La primera xerrada, sobre la relació entre indústria turística i capital, la farà Ivan Murray, professor de geografia de la UIB i autor de Capitalismo y turismo en España, del «milagro económico» a la «gran crisis» o Turistificación global: perspectivas críticas en turismo, entre d’altres. Serà un repàs històric al fenomen del turisme de masses a Mallorca per entendre l'origen dels problemes estructurals que patim avui en dia.

La segona ponència tractarà l'impacte del turisme sobre la cultura pròpia. La faran Guillem Colom, professor d’Estudis Hispànics a la Universitat de Glasgow, que ha estudiat el turisme com a trauma cultural, i Pilar Arnau, doctora en Filologia i Filosofia per la UIB i autora del llibre Narrativa i Turisme a Mallorca 1968-1980. Tractaran d’explicar com el fenomen turístic s’ha obert pas dins la producció cultural mallorquina i quins efectes sociolingüístics ha tengut i té aquesta indústria a Mallorca. Després de la segona xerrada ve el dinar, que entra amb l'entrada.

A primera hora de l'horabaixa hi haurà la taula redona, on hi participaran Margalida Ramis, física de formació i portaveu del GOB; Carla Izcara, antropòloga i investigadora tècnica d’Alba Sud, i Bernat Lavaquiol, regidor de la CUP a la Seu d’Urgell i portaveu de la plataforma STOP JJOO 2030. Encara que «és més fàcil imaginar el final de Mallorca que el final del turisme», com diu Ivan Murray, en aquesta taula redona se cercaran alternatives i estratègies per superar el model turístic actual, amb la pregunta «hi ha vida després del turisme?». L'esdeveniment durarà tot el dia i s'allargarà fins després de sopar, que conclourà amb una ballada i un punxadiscs per fer un poc de bauxa.