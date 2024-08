Alliberen cinc milanes al Parc Natural de Mondragó

Agricultura, Pesca i Medi Natural ha alliberat, a través del Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, un total de cinc exemplars de milanes (Milvus milvus). Una amollada a la qual ha assistit el conseller Joan Simonet i que s'ha realitzat en el marc d'una activitat d'educació ambiental duita a terme entre el personal del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) i del Parc. A part de retornar a la natura els animals ja recuperats, s'ha aprofitat l'ocasió per explicar a tots els participants la importància de conservar aquestes aus protegides i donar a conèixer els seus principals problemes i amenaces.

Cada una de les cinc milanes havia ingressat al COFIB per distints motius —inanició, caiguda a safareig, trauma desconegut...—. Una vegada superada la seva estada al centre de recuperació, els exemplars han estat equipats amb emissor de seguiment per satèl·lit, marques alars i anella metàl·lica oficial, que s'han col·locat amb el suport del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) i que permetran fer el seguiment dels exemplars i controlar la seva adaptació de nou a la natura.

Durant l'alliberament, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat que la milana, que és una au rapinyaire, està catalogada com a espècie en perill d'extinció a les Illes Balears. En aquest sentit, Simonet ha afegit que «gràcies a la feina del Govern i d'entitats ecologistes, i amb el suport dels ciutadans, que han pres consciència i ajuden a la conservació de la milana, la població d'aquesta espècie segueix una tendència positiva a Mallorca». «A més, són unes aus amb una gran importància per conservar i mantenir la biodiversitat dels nostres ecosistemes». En aquest sentit, cal recordar que la milana és una au rapaç molt oportunista i generalista, la qual cosa li permet utilitzar una enorme varietat de recursos, entre ells, especialment, la carronya. És un caçador poc especialitzat i amb capacitats deprecatòries limitades, per la qual cosa es decanta per preses de petita grandària, malalts o inexperts (com conills, amfibis, rèptils, micromamífers...). A l'hivern, quan aquests recursos són més limitats, carronya amb major freqüència, sent habitual en femers, granges o fins i tot escorxadors o grans abocadors. Els exemplars de femella solen pesar un quilo mentre que els mascles, uns 750 grams. Mesuren en torn a 160 centímetres.

A aquesta amollada han assistit també el primer tinent de batlessa i la tercera tinent de batlessa de l'Ajuntament de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló i Alicia Adrover, respectivament; el gerent del COFIB, Miquel Puig; Jessica Solà, coordinadora del centre de recuperació, i Toni Mas, de la Fundació Natura Parc.

Cal recordar que enguany han ingressat al COFIB un total de 58 exemplars de milana, 45 a Mallorca i 13 a Menorca, dels quals set han pogut ser alliberats de nou al medi natural. Per altra banda, el mes de juny es varen cedir 15 exemplars a la Junta d'Andalusia en el marc de la col·laboració de la nostra comunitat autònoma amb el projecte de reintroducció i recuperació de l'espècie al parc natural de les Sierras de Cazorla (Jaén).

La milana és una espècie catalogada en perill d'extinció pel Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, fet que implica que les administracions han de garantir la seva conservació i promoure la seva recuperació. En l'última revisió del Llibre Vermell dels Vertebrats de les Illes Balears es classifica com a «gairebé amenaçada». En el Llibre Vermell de les Aus d'Espanya apareix com «en perill». Així mateix, en l'àmbit internacional, està inclosa en l'Annex 1 de la Directiva d'Aus i en l'Apèndix 2 de la Convenció sobre la Conservació d'Espècies Migratòries.