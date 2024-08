Reclamen al Consell que no autoritzi la Mallorca 312 si no respecta els drets dels residents

Els Amics de la Vall de Coanegra ha registrat una petició al Consell de Mallorca per tal d’evitar que la prova ciclista-esportiva Mallorca 312 es torni organitzar com la d’abril d’enguany, «impedint el dret de milers de residents de Mallorca a la lliure circulació».

«Es tracta d’un abús a la ciutadania per part d’una activitat empresarial turística amb ànim de lucre a la qual s’han de posar limitacions perquè no impedeixi el desenvolupament de qualsevol activitat particular com potser anar a fer feina o tornar al domicili amb talls de carreteres que poden arribar a sobrepassar les 6 hores i 45 minuts en determinats casos», han assenyalat.

L'entitat remarca que representa un abús comès per part d'una activitat empresarial que «no és respectuosa amb els residents». A més, han explicat que localitats com Deià, Banyalbufar o Estellencs tenen com a única via d'accés la carretera i el dia que es du a terme aquesta prova queden aïllades. I remarquen que és «totalment il·lícit» impedir la lliure circulació, l'accés al treball, la protecció de la salut i el desenvolupament econòmic durant hores per a fomentar el benefici econòmic privat.