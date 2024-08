L'ADT espera el pronunciament judicial per tancar l'aparcament de Cala sa Nau

L'Agència de Defensa del Territori (ADT) de Mallorca ha anunciat que no podrà executar l'ordre de tancament de l'aparcament de Cala sa Nau, a Felanitx, fins que els tribunals es pronunciïn sobre el recurs contenciós presentat per l'Ajuntament de Felanitx.

El passat 1 d'agost l'ADT va decretar el tancament de l'activitat de l'aparcament, però l'Ajuntament de Felanitx, governat pel PP, va interposar un recurs contenciós i va sol·licitar al jutjat la suspensió cautelar de l'ordre de tancament. Segons l'ADT, la jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que, abans d'executar qualsevol ordre de tancament, és necessari esperar que els tribunals es pronunciïn sobre aquestes sol·licituds de suspensió cautelar.

Aquesta decisió ha estat criticada per Jaume Alzamora, portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, qui ha acusat el Consell i al president Galmés de tenir «connivència amb els infractors». Fins que no hi hagi una decisió judicial, l'aparcament de Cala sa Nau seguirà operant, tot i les crítiques i les tensions entre les institucions implicades.

El Bloc per Felanitx, qui va interposar la denúncia davant l'ADT per demanar la clausura de l'aparcament, ha criticat que l’Ajuntament utilitzi els seus recursos per evitar l’execució de l’ordre de clausura del pàrquing il·legal de Cala sa Nau. Aquesta situació, segons el Bloc, és una greu infracció de la llei i un precedent perillós.