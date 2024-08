El CEO de TUI avisa que s'han de prendre seriosament les protestes contra la massificació a Mallorca

El CEO de l'operador turístic alemany TUI, Sebastian Ebel, ha expressat comprensió cap a les recents protestes contra el turisme de masses a Mallorca, advertint que cal prendre-se-les «seriosament».

«Sens dubte ens ho hauríem de prendre seriosament, perquè nosaltres sentiríem el mateix», ha declarat al diari 'Bild am Sonntag'. «Aquestes protestes es dirigeixen contra certes qüestions excessives com l'augment dels lloguers i la inexistència d'espai per a viure-hi, l'augment dels preus de l'habitatge i el volum de trànsit», ha assenyalat en una entrevista.

Ebel ha continuat raonant que els viatgers que compren paquets turístics van a un hotel i per tant no resten cases a la població resident. El CEO de TUI també ha subratllat que s'esforcen a mantenir «molt baix» el consum de l'aigua.

En qualsevol cas, considera que «és important analitzar què motiva la gent, quant de turisme vol i quant no. I, en última instància, és la gent que hi viu la que decideix quant de turisme vol».

En aquesta línia, Ebel ha defensat «una estratègia global» per a mitigar els efectes negatius del turisme, cosa que té «molt a veure amb l'espai habitable»: «S'hi fa difícil si el turista estranger compra pràcticament totes les cases, perquè té 10.000 euros més. Sempre m'agrada referir-me al model danès, un alemany no pot comprar una casa per a ús privat a Dinamarca», ha exemplificat.