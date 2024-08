Creus que la política d'habitatge del Govern és insuficient?

L'accés a un habitatge digne és un dels principals problemes que afronten els ciutadans de les Balears. Els habitatges es troben en preus desorbitats fruit, en bona part, del turisme massificat i l'especulació immobiliària. Un problema molt greu que afecta la justícia social i l'accés bàsic al dret a l'habitatge.

Per pal·liar aquesta situació, El Govern de Marga Prohens ha assegurat que duu a terme «mesures valentes» que han posat un nou rumb en la política habitacional del territori.«El PP ha fet en un any més en habitatge que el PSOE en vuit», han assegurat.

El Govern ha aprovat el primer el decret d'Emergència Habitacional que implica, entre altres mesures, la sortida al mercat de nous habitatges a través de la nova figura de l'habitatge de preu limitat i amb majors possibilitats per a la construcció d'habitatge públic.

És el conegut com a programa 'Construir per Llogar', que ajuda els ajuntaments a identificar terrenys vacants per a fer noves promocions d'habitatge públic tant d'habitatges protegits com d'allotjaments dotacionals. A més, segons el PP «el Govern vol incentivar el mercat donant seguretat i garanties a petits propietaris perquè treguin habitatges buits al mercat de lloguer a preus assequibles per a residents de les illes amb rendes mitjanes i solvents a través del programa 'Lloguer Segur'».

Ara bé, el PSIB-PSOE considera que les polítiques d'habitatge de Marga Prohens «estan encarint els preus de l'habitatge». El partit destaca l'abandonament de la projecció i construcció d'habitatge públic, «totalment necessari per poder regular el mercat».

El problema, segons el PSIB-PSOE, no és només que el Govern no està planificant i construint nou habitatge públic, sinó que «ni tan sols està entregant els que el Govern anterior va deixar fets i acabats». D'aquesta manera, ja s'haurien d'haver entregat més de 282 habitatges, dels quals només s'han entregat 9 a Menorca i 22 a Mallorca.

A parer del PSIB-PSOE, els preus de l'habitatge continuen incrementant-se desmesuradament, a conseqüència de les polítiques «totalment especulatives» del Govern, tenint en compte també la negativa de la presidenta d'aplicar les eines que ofereix l'Estat per limitar els preus, com la declaració de zones tensades a través de la llei estatal d'habitatge, que Catalunya ja aplica i «on la mesura està funcionant molt bé».

Davant aquesta situació, a l'enquesta d'aquesta setmana, dBalears demana als seus lectors si consideren que la política d'habitatge del Govern és insuficient per pal·liar la crisi habitacional. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, els preus no aturen d'apujar i vivim una emergència habitacional.

-No, Prohens duu a terme polítiques valentes en matèria d'habitatge.