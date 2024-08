Sol·liciten una multa de 50.000 euros als ecologistes que van protestar a la mansió de Messi a Eivissa

Els tres activistes de l'organització Futuro Vegetal que van entrar la setmana passada en la mansió de Leo Messi en el municipi eivissenc de Santa Eulària per a dur a terme una acció reivindicativa, han rebut la notificació d'una denúncia per un possible delicte de danys, en la qual se'ls reclama 50.000 euros d'indemnització.

Així ho ha confirmat el portaveu de l'entitat a Eivissa, Bilbo Bassaterra, després de comunicar-los la querella interposada davant la Guàrdia Civil contra els tres integrants de l'associació que van participar en la protesta.

L'ecologista ha apuntat que la petició d'aquesta quantia podria ser modificada al llarg del litigi i ha incidit en el fet que aquest elevat pressupost els desperta «alguna suspicàcia», ja que en la seva protesta van emprar pintura que es dissolia amb aigua i «per molt que contracti personal especialitzat per a llevar-la, no li cobraran 50.000 euros».

Cal recordar, que el dimarts 6 d'agost tres activistes de Futuro Vegetal van accedir l'habitatge de Messi a Eivissa i van llançar pintura vermella i negra a la façana, mentre portaven una pancarta en les quals podia llegir-se 'Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police' ('Ajuda al planeta, menja't un ric i aboleix la policia').

De la mateixa manera, l'activista ha argumentat que en ser un habitatge «il·legal», primer s'ha de dilucidar si s'ha de derrocar o no, per la qual cosa, al seu judici, resultaria paradoxal que si s'ha de procedir a la seva demolició, es consideri que s'ha provocat un mal sobre un immoble en aquesta situació.

Bassaterra ha indicat que el procés es troba en una fase molt preliminar pel que la part denunciant encara no s'ha posat en contacte amb ells per a arribar a una mena d'acord.

No obstant això, sí que ha recalcat que alguns membres de l'organització ja tenen altres procediments sancionadors oberts -amb multes de més de 90.000 euros- per realitzar accions similars en els aeroports de Barajas o Eivissa, per la qual cosa ha sol·licitat el suport econòmic de la societat.

Respecte a la propietat de Leo Messi, Futuro Vegetal ha afirmat que «es tracta d'una construcció il·legal que el futbolista va adquirir per l'exorbitant xifra d'11 milions d'euros». «Això no és més que una altra mostra de com la llei no funciona igual per a totes», ha afirmat Bassaterra, qui ha afegit que, en la mateixa setmana de la protesta, a l'illa s'havia desnonat a gairebé 200 treballadores d'un assentament sense solució residencial, «mentre el PP de la mà de VOX planegen la legalització d'edificacions il·legals a canvi d'un pagament».