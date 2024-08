[VÍDEO] Activistes llancen pintura a la façana de la mansió de Messi a Eivissa

Aquest dimarts, 6 d'agost, activistes de Futuro Vegetal han accedit a la mansió de Lionel Messi a Eivissa i han llançat pintura vermella i negra a la façana, mentre portaven una pancarta on es podia llegir «Help the planet - Eat the rich - Abolish the police».

Amb aquesta acció de desobediència civil no violenta, el col·lectiu ecologista denuncia el continuisme per part del Govern espanyol en les polítiques que agreugen la crisi climàtica, així com la desigual responsabilitat en aquesta. Futuro Vegetal recupera així l'informe del 2023 d'Oxfam, que assenyala que «l'1% més ric de la població mundial va generar el 2019 la mateixa quantitat d'emissions de carboni que els dos terços més pobres de la humanitat, malgrat que són precisament les comunitats més vulnerables les que pateixen les pitjors conseqüències de la crisi». L'organització també assenyala que «contra tota lògica, les polítiques de Sánchez continuen encaminades a subvencionar grans magnats de corporacions càrniques i energètiques, les principals responsables de l'augment de la temperatura mitjana de la Terra».

«En el cas concret de la massió de Messi, es tracta d'una construcció il·legal que el futbolitsa va adquirir per l'exorbitant xifra d'11 milions d'euros», han assenyalat. Bilbo Bassaterra, portaveu del col·lectiu, assegura que «això no és res més que una altra mostra de com la llei no funciona igual per a totes», assenyalant que «aquesta mateixa setmana a l'illa s'ha desnonat gairebé 200 treballadores d'un assentament sense solució habitacional mentre el Partit Popular de la mà de VOX planegen la legalització d'edificacions il·legals a canvi d'un pagament». L'activista és contundent: «Són polítiques al servei dels qui més tenen i que atempten directament contra els drets de la resta de la població».