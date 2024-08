La discogràfica de Katy Perry assegura que va rebre «aprovació verbal» per a rodar el vídeo en un parc natural d'Eivissa

La discogràfica de l'artista estatunidenca Katy Perry, Capitol Records, ha assegurat en un comunicat remès a Billboard que va rebre l'«aprovació verbal» de la productora local per a rodar el vídeo musical de 'Lifetimes' en un parc natural d'Eivissa.

«La productora de vídeo local ens va assegurar que es comptava amb tots els permisos necessaris. Des de llavors hem sabut que hi havia un permís en tràmit, encara que se'ns va autoritzar verbalment a seguir endavant», ha explicat un portaveu de la companyia després que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural del Govern hagi iniciat actuacions prèvies d'investigació per l'enregistrament «sense autorització».

En un comunicat, des de la Direcció General de Medi natural consideren que no es podria parlar de «delicte contra el medi ambient» ja que la filmació de reportatges fotogràfics o de vídeos «és autoritzable».

Així s'han referit a les presumptes infraccions comeses per l'empresa responsable de la filmació al Parc Natural de Ses Salines. En no haver sol·licitat l'empresa autorització a la Conselleria per a dur a terme el rodatge, s'han iniciat actuacions prèvies d'investigació.

Segons reiteraven, «en cap cas» es tractaria d'un delicte per infracció mediambiental ja que, tal com recull el punt 2 de l'article 65 del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), «la filmació de reportatges fotogràfics, cinematogràfics, gràfics o de qualsevol altre tipus que impliquin la presa d'imatges amb qualsevol mitjà i format amb una finalitat publicitària o d'exhibició comercial, requereix l'autorització expressa de la Conselleria competent en matèria de medi ambient, sense perjudici d'altres autoritzacions que puguin atorgar les autoritats i organismes que corresponguin, inclosos els pertinents en els drets de la propietat», segons concloïa el Govern.