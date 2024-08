Eivissa va rebre 548.969 creueristes l'any 2023, xifra que multiplica per tres i mig la població i és un 86% més que l'any anterior

L'Observatori de Sostenibilitat per la preservació d'Eivissa ha destacat l'«augment sense precedents» en l'arribada de creuers, ja que en el 2023 el port d'Eivissa va registrar 548.969 creueristes, la qual cosa representa un increment del 86 per cent en comparació amb les 295.368 persones de 2022.

Segons han assenyalat en un comunicat, aquest creixement ha superat en un 39% el rècord anterior establert en 2019, quan prop de 400.000 creueristes varen visitar l'Illa, situant el 2023 com l'any amb major nombre de visitants en creuers en la història d'Eivissa.

Tenint en compte que Eivissa va registrar una població resident anual de 159.180 habitants l'any passat, es calcula que el conjunt de creueristes que van visitar l'Illa van superar 3,45 vegades la població resident.

L'Observatori també ha realitzat l'anàlisi sobre el nombre de creuers en trànsit, aquells el port d'arribada dels quals i sortida no és el d'Eivissa. En el 2023, varen arribar un total de 188 creuers en trànsit, la qual cosa representa un augment del 34 per cent en comparació amb els 140 creuers registrats en 2022.

Malgrat que el nombre de creuers que varen arribar a Eivissa el 2017 i el 2023 és similar (183 en 2017 i 188 en 2023), el nombre de creueristes va augmentar significativament entre aquests dos anys. En el 2017, van desembarcar més de 338.849 persones, xifra que ha augmentat un 62 per cent en 2023.

«Aquest increment podria estar relacionat amb la major grandària i capacitat de les embarcacions que han amarrat a l'Illa durant el darrer any», han assenyalat des de l'Observatori.

En comparació amb la resta de les Balears, Eivissa ha mostrat un creixement notable en la proporció de creueristes que rep. Segons les dades analitzades per l'Observatori, en el 2023, Eivissa va rebre un 31,8 per cent dels més de 1,7 milions de creueristes que varen arribar. Aquest percentatge representa un augment significatiu respecte a 2019, quan l'illa va acollir el 23,06 per cent de creueristes a les Balears.

Des de l'Observatori han expressat la seva «profunda preocupació» per l'impacte negatiu que el turisme de creuers pot arribar a tenir en la costa i la mar Mediterrània. «Aquesta activitat pot generar un impacte irreversible en els nostres ecosistemes marins i costaners», han dit.