29 passatgers han quedat atrapats en un tren de la línia Palma-Manacor

Els Bombers de Mallorca treballen aquest dijous per realitzar l'evacuació d'un total de 29 passatgers d'un tren de la línia entre Palma i Manacor a causa de la inundació de la via.

Un total de vuit efectius del parc de bombers de Manacor estan actuant per a evacuar els usuaris que, segons ha informat Bombers de Mallorca, estan en bon estat i no hi ha cap ferit.

El tren, aturat a l'alçada de Petra, no pot continuar perquè la via s'ha inundat a causa de les pluges i tempestes que s'estan produint a Mallorca a causa de la DANA.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha informat que la infraestructura entre Sineu i Manacor s'ha vist afectada i s'ha suspès temporalment el servei en aquest tram.

D'altra banda, els Bombers han actuat aquest matí en vuit incidents, la majoria d'ells per inundacions i caigudes d'arbres en les carreteres. Així, han actuat a Felanitx, Manacor, Sencelles i Sóller, entre altres municipis.