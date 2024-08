Un total de 77 llits de la Mare de Déu s’exposen aquest 15 d’agost a Mallorca per la festivitat de l’Assumpció. El Consell de Mallorca i el Bisbat de Mallorca treballen en la difusió d’aquesta festa per a la seva preservació patrimoni i cultural i és per això que han recopilat, en un portal web, tota la informació dels monuments exposats. D’aquesta manera, la població interessada en aquesta tradició pot consultar el fons documental dels 19 llits que s’exposen a Palma i els 58 que es mostraran a la Part Forana.

El coordinador del projecte de difusió de la festivitat, Gabriel Carrió, ha explicat que «l’objectiu del pla de difusió és la divulgació de tota aquella informació que pugui enriquir la visita als diferents llits exposat a totes les esglésies participants d’arreu de l’illa. Amb tota la investigació i aquest fons documental que es va creant sobre l’Assumpció, es participa, de forma activa, en la comprensió del patrimoni litúrgic i cultural que envolta aquesta festivitat tan arrelada a l’illa».

Dels monuments que s’exposaran aquests dies, destaquen per les seves dimensions la Mare de Déu morta de la Seu i la de l’església de la Concepció, a Palma, i la de Muro a la Part Forana. Quant a les versions més petites, són les que s’exposen al convent de Sineu i les de les esglésies de les Caputxines i de Santa Magdalena.

La majoria són de creació anònima

En el recull informatiu també posa en relleu que el 98% del llits exposats són de creació anònima. Això es deu a que la majoria de monuments són bastants antics, es remunten al segle XVII, la qual cosa fa difícil la identificació del creador de l’obra.

A dia d’avui, explica Carrió, són pocs els escultors documentats, però, d’entre ells, destaca l’escultor aragonès Joan de Salas, que a la seva estada a l’illa, entre 1526 i 1538, va realitzar les escultures de les esglésies parroquials de Valldemossa i Campos, entre d’altres.

La tradició dels monuments de l’Assumpció de la Mare de Déu a Mallorca es remunta al segle XIV. L’escultura de la Mare de Déu morta de la Seu de Mallorca és la més antiga que s’exposa enguany, i data del segle XV. D’altra banda, pel que fa als llits exposats aquest 2024, la majoria són molt antics, es remunten al segle XVII, però n’hi ha d’altres, com és el cas del llit de la parròquia de Sant Jaume de palma i el de Sineu, que són de creació més recents, al voltant de mitjan del segle XX.

Diferents estils

El moment més àlgid de creació d’aquest tipus d’imatges va ser durant els segles XVI i XVII, amb un disseny conservador medieval. A mesura que va passar el temps, ja al segle XVIII, els monuments van començar a disposar de més expressivitat.

La escenografia del llits de la festivitat de l’Assumpció es caracteritza per la figura de la Mare de Déu situada en el centre de l’escenografia, que pot tenir diferents graus de complexitat, depenent de l’estil predominant de l’època de la seva creació. La configuració clàssica es dona quan tots els elements del monument són col·locats damunt un llit de pal·li, sostingut per quatre columnes i quatre àngels de mida gairebé natural, com és el cas de la Seu, l’església de la Concepció.

Pel que fa als llits d’estil barroc, es defineixen per una corona tallada: un exemple n’és el monument de Muro. L’estil neoclassicisme es caracteritza pel llit de baldaquí, com és el cas del monument de Sant Jaume.

La denominació de la festivitat a Mallorca disposa de moltes versions populars com la Mare de Déu d’Agost, la Mare de Déu Morta, la Mare de Déu Dormida i la Mare de Déu del Llit. Totes conviuen amb altres de caire erudit com és el cas de l’Assumpció, el més conegut, entre d’altres, el Traspàs, la Transició, la Translació o la Dormició de la Mare de Déu.

L’ornamentació del llits marians es sol fer amb plantes, com l’Alfabeguera o els bellveures. La seva presència s’explica per les seves facultats aromàtiques utilitzades com a ungüents per allunyar els insectes durant la vetla de difunts.