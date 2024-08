Una cinquantena de vols cancel·lats i vaixells malmesos pel temporal a les Balears

Dimecres d'alerta a totes les illes Balears per temps violent. Una DANA hi ha descarregat amb força i a la tarda s'ha hagut d'activar l'alerta vermella IG2 del Meteobal a tot l'arxipèlag per pluges i tempestes.

Aquest nivell es posa en marxa quan «es produeix o es preveu un fenomen advers que supera la capacitat d'atenció dels mitjans i recursos locals».

Després d'unes hores molt complicades, el temporal ha donat una petita treva a mitjan horabaixa, tot i que s'espera que les precipitacions es reactivin cap a la nit i es manté activada l'alerta.

Per tot plegat, el Govern ha demanat a la ciutadania que s'allunyi de la mar, passos inferiors i conques de torrents on es puguin produir acumulacions d'aigua, sobretot a la nit, quan es preveu que es reactivin les pluges.

Troben un pescador desaparegut després d'hores de recerca

Un dels episodis que ha generat més preocupació ha estat la desaparició d'un pescador a Formentera.

L'home havia sortit a navegar amb el seu llaüt, quan els seus familiars han perdut el contacte amb ell.

Després d'hores de recerca en què han participat diversos efectius, entre altres, mitjans aeris de Salvament Marítim, han pogut trobar-lo amb vida i portar-lo a terra, on l'han atès amb problemes d'hipotèrmia.

A l'home, l'han trobat a la mar els seus companys pescadors, agafat a un tros del llaüt amb què havia sortit a navegar, que ha quedat totalment destrossat.

El mariner ha explicat que el temporal ha bolcat l'embarcació i ha pogut agafar-se a unes fustes fins que l'han localitzat.

Nou ferits, dos de gravetat

A més, també a Formentera, nou persones han hagut de ser rescatades i ateses pels serveis d'emergència, dues ferides de gravetat, després que el seu veler xocàs contra les roques a Cala Saona.

A Foirmentera, moltes embarcacions han acabat embarrancant pel mal temps.

Segons ha informat Salvament Marítim, durant el dia també s'ha hagut de remolcar barques amb problemes a Eivissa, Portocolom i Ciutadella.

Fortes ratxes de vent

El fort temporal de vent ha colpejat les Pitiüses i ha deixat diverses embarcacions encallades a la zona de sa Sèquia i a ses Illetes. Un altre vaixell s'hauria enfonsat a Cala Saona.

A més, s'han registrat ratxes de 137 quilòmetres per hora a Cabrera, al sud de Mallorca, i en llocs com Santa Maria, Port de Sóller, Son Bonet, de més de 90 quilòmetres per hora.

L'112 atén més d'un centenar d'incidents

El Servei d'Emergències 112 ha informat a través de les xarxes socials que fins a les 15 hores ha atès 112 incidents relacionats amb la tempesta.

D'aquestes, la majoria han estat a Mallorca, 70. També n'hi ha hagut 19, a Eivissa; 19 a Formentera i quatre a Menorca.

Afectacions a totes les illes

A l'illa d'Eivissa també s'han patit les conseqüències de la tempesta, amb pluges torrencials pròpies del fenomen de la gota freda.

S'han prohibit les activitats a l'aire lliure i l'Ajuntament ha suspès les activitats previstes per avui.

A més de les Pitiüses, la tempesta també ha provocat afectacions a Menorca i, sobretot, a Mallorca. De fet, Palma es troba en prealerta. L'ajuntament ha demanat que s'extremin les precaucions i s'evitin els desplaçaments a partir de la mitjanit.

A més, s'han suspès totes les activitats a l'aire lliure i les platges de Ciutat Jardí i Can Pere Antoni, a més dels parcs, estan tancats.

El consistori també ha informat de la caiguda d'un llamp a la comissaria de la Policia Local de son Bugadelles que ha provocat «danys menors».

Els Bombers han intervingut en tres incendis provocats per la caiguda de llamps, dos dels quals s'ha confirmat que han impactat sobre palmeres i s'han saldat com a incidents lleus sense que arribessin a propagar-se, segons han informat des del cos.

Els Bombers han realitzat un total de 25 intervencions relacionades amb el temporal en els municipis de Calvià, Esporles, Felanitx, Inca, Llubí, Manacor, Marratxí, Sóller i son Servera.

El temporal ha provocat algunes mànegues marines a la costa mallorquina, que s'ha pogut veure des de la platja de Santa Ponça.

Una cinquantena de vols cancel·lats

El temporal ha provocat endarreriments i cancel·lacions dels vols des dels aeroports de Palma, Eivissa i Menorca. Fins a les 18.00 s'han cancel·lat una cinquantena de vols.

Tots els vols han patit endarreriments des de primera hora del matí i les pistes s'han inundat.