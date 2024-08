130 menors, traslladats del campament de la Victòria al poliesportiu municipal d'Alcúdia per la DANA

Uns 130 menors que eren al campament de la Victòria, a Alcúdia, han estat traslladats a un poliesportiu municipal amb motiu de l'avís vermell per pluges previst per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a aquest dijous.

La Policia Local ha informat que la decisió s'ha pres de manera preventiva en una reunió entre comandaments policials, el regidor de Seguretat Ciutadana i el responsable del campament de la Victòria.

Cal recordar que Aemet ha activat l'avís vermell (risc extrem) per precipitacions acumulades, que poden arribar als 180 litres per metre quadrat en poques hores, per a la zona del nord-nord-est de l'Illa, que comprèn el municipi d'Alcúdia. L'avís començarà aquesta mitjanit i es prolongarà fins a les 15.00 hores d'aquest dijous 15 d'agost.