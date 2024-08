Portes Obertes als Closos de Can Gaià i projectes de futur

Aquest dissabte, dia 10 d'agost, tengué lloc al jaciment dels Closos de Can Gaià la jornada de Portes Obertes. A les 19 hores, els assistents es dividiren en dos grups i els directors explicaren i resolgueren els dubtes de les persones assistents. Durant la jornada feren referència a les troballes d'enguany, les conclusions a les quals, de moment, han arribat per entendre com vivien aquelles famílies de l'Edat del Bronze, com es relacionaven amb els habitants de les altres illes, etc.

Tomeu Salvà, Javi Rivas, Biel Servera i Miquel Àngel Salvà, codirectors del projecte, dugueren a terme la visita guiada on s'exposaren els resultats de la campanya, així com els objectius de futur de la recerca al jaciment i la seva àrea circumdant. Igualment, els visitants varen poder conèixer amb detall com es desenvolupa el treball de camp arqueològic i l'important paper dels estudiants i voluntaris que col·laboren en les excavacions.

D'altra banda, l'associació dels Amics dels Closos de Can Gaià aprofità la jornada per reivindicar, una vegada més, la necessitat de crear un parc arqueològic al jaciment. Tant membres de l'entitat com els mateixos codirectors del Projecte Closos, parlaren de la importància de comptar amb un Pla especial de protecció que suposaria, entre moltes altres coses, modificar el traçat de la carretera que actualment divideix el jaciment.

Durant la visita, els assistents pogueren comprar les camisetes per reivindicar de nou el finançament per crear el Parc Arqueològic dels Closos de Can Gaià com un espai públic de gaudi per a tothom en el municipi de Felanitx.