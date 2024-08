Es reprèn el debat d’investidura sense Puigdemont

A les 11:45 d'aquest dijous s'ha reprès el debat d'investidura de Salvador Illa, i encara no hiha notícies de la localització de Carles Puigdemont. Fa escassos minuts, el portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha fet una intervenció on ha agraït a la ciutadania i a les entitats la seva participació en el retorn de Puigdemont.

Batet també ha criticat les càrregues policials a les portes del parlament, que ha qualificat de desproporcionades. Ha continuat dient que «en una situació normal, avui, aquí, el president podria assistir a aquest ple. No s'hauria de fer aquest muntatge de gàbies per tota Catalunya buscant el president Puigdemont. S'hauria de facilitar que els disputats exercissin els drets dels ciutadans de Catalunya». Ha afegit que esperen que el president Puigdemont pugui «exercir els seus drets com a electe i com a diputat del parlament».

Entretant, els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu Gàbia per localitzar i detenir Carles Puigdemont, i han establert controls a aeroports, ports i fronteres.