Demana si la poden atendre en català a un forn de Maó i es neguen a atendre-la i a lliurar-li el full de reclamacions

Un usuari de la xarxa social X (abans Twitter) ha denunciat un mal tracte per part d’una dependenta del forn Es Llonguet, a Maó: «Discriminació Lingüística a Es Llonguet Forn Artesà de Maó. Una clienta comenta que és una llàstima que a un lloc, on tot està escrit en català, no la poden atendre en català. Resposta de la dependenta ‘Estamos en España y yo hablo en lo que me da la gana’ i deixa d'atendre-la».

El testimoni apunta que «la client havia canviat al castellà i la dependenta la ignora. En això la client demana full de reclamacions. Diuen que no en tenen! La resta de dependentes fan com si res, ningú es disculpa ni res».

El denunciant explica que va presenciar com una clienta «demanava amablement si no era possible que l'atengueren en català, donat que era un lloc que li havien recomanat i tot l'etiquetatge i noms estan en català».

Segons assenyala, la resposta de la dependenta va ser: «Estamos en España y yo hablo en lo que me da la gana». «La client ja havia canviat al castellà al principi, un cop va veure que no l'entenien», remarca el testimoni. Després de dir-li això, la dependenta va ignorar la clienta i va passar a atendre al següent client. En això, la clienta va demanar el full de reclamacions i després de cercar-lo li varen dir que no en tenien.

«Li vaig dir a la client, una dona de Barcelona, que ho denunciara a la Plataforma per la Llengua. També vam cridar a l'oficina del consumidor de Maó al dia següent per donar constància. En van prendre nota però van dir que calia una denúncia formal de la persona. Entenem que és il·legal no tindre full de reclamacions per a un comerç d'aquest tipus», explica el testimoni dels fets.

Finalment, ha volgut assenyalar que «presenciar allò va ser molt violent. I veure com tota la resta de treballadors feren com si res. Estiguérem allí per fer-li costat».